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‘15 gün sonra sahneye çıkabilir’

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2018
‘15 gün sonra sahneye çıkabilir’
'la yaşanan kavga sonrasında burnu 15 yerinden kırılan 'ın ameliyatı iki saat sürdü. Operasyonun ardından şarkıcının doktoru Doç. Dr. Erdem Güven, "Burnu yana doğru kaydıracak şekilde kırıklar vardı. Burnu eski görüntüsüne kavuşturduk. 10-15 gün sonra sahnelere dönebilecek" dedi. Dostları ünlü şarkıcıyı hastanede yalnız bırakmadı. Berkay'ı ziyaret eden , "Turan'ı görseniz ne dersiniz?" sorusuna, "Bir şey denmez buna, ne diyeceksin ki!" diye yanıt verdi. , "Olmaması gereken iki isim, çok şaşırdık", ise "İkisi de dostumuz. Böyle bir şeyin olmasını istemezdik ama Berkay iyi" dedi. ise şu yorumu yaptı: "Bana milyon kötülük say deseniz asla böyle bir şeyin olacağını söyleyemezdim."
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