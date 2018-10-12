‘15 gün sonra sahneye çıkabilir’

Arda Turan
'la yaşanan kavga sonrasında burnu 15 yerinden kırılan Berkay
'ın ameliyatı iki saat sürdü. Operasyonun ardından şarkıcının doktoru Doç. Dr. Erdem Güven, "Burnu yana doğru kaydıracak şekilde kırıklar vardı. Burnu eski görüntüsüne kavuşturduk. 10-15 gün sonra sahnelere dönebilecek" dedi. Dostları ünlü şarkıcıyı hastanede yalnız bırakmadı. Berkay'ı ziyaret eden Demet Akalın
, "Turan'ı görseniz ne dersiniz?" sorusuna, "Bir şey denmez buna, ne diyeceksin ki!" diye yanıt verdi. Fettah Can
, "Olmaması gereken iki isim, çok şaşırdık", Murat Dalkılıç
ise "İkisi de dostumuz. Böyle bir şeyin olmasını istemezdik ama Berkay iyi" dedi. Hakan Altun
ise şu yorumu yaptı: "Bana milyon kötülük say deseniz asla böyle bir şeyin olacağını söyleyemezdim."