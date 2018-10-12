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Turan ’a sahip çıktı! “Yuvamı yıkmam”

’ın eşi ’in “Beni taciz etti, eşim de o anlara şahit oldu. Çıkan kavgada eşimin burnunu kırdı” diye suçladığı ’ın hamile eşi : Mutsuzlukla beslenen hazımsızlara istediklerini vermem. Hiç kimse aileme zarar veremez

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2018 09:43 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 09:49
Aslıhan Doğan Turan Arda Turan’a sahip çıktı! “Yuvamı yıkmam”

Geçtiğimiz salı Gizli Kalsın adlı gece kulübünde ünlü futbolcu ve şarkıcı arasında yaşanan kavga, magazin gündemine bomba gibi düştü. Yumrukların konuştuğu gecede, Turan, Berkay'ın burnunu kırdı.

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Aslıhan Doğan Turan Arda Turan’a sahip çıktı! “Yuvamı yıkmam”
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