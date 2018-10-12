Aslıhan Doğan Turan Arda Turan’a sahip çıktı! “Yuvamı yıkmam”

Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’in “Beni taciz etti, eşim de o anlara şahit oldu. Çıkan kavgada eşimin burnunu kırdı” diye suçladığı Arda Turan’ın hamile eşi Aslıhan Doğan: Mutsuzlukla beslenen hazımsızlara istediklerini vermem. Hiç kimse aileme zarar veremez
Giriş Tarihi: 12.10.2018 09:43Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 09:49
Geçtiğimiz salı Gizli Kalsın adlı gece kulübünde ünlü futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavga, magazin gündemine bomba gibi düştü. Yumrukların konuştuğu gecede, Turan, Berkay'ın burnunu kırdı.