‘Ağlama Anne’ bu akşam da çok heyecanlı! Damla, Adnan’a gerçekleri söyleyecek mi?

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yeni sezonun iddialı işleri arasında yerini alan başrollerini Birce Akalay, Özlem Yılmaz, Cansel Elçin, Sezin Akbaşoğulları, Selim Bayraktar ve Ekin Mert Daymaz'ın paylaştığı 'Ağlama Anne' bu akşam atv ekranlarında…

Ağlama Anne 2. bölüm fragmanı yayınlandı - Hemen izle!

Küçük yaşta yaptığı bir hata sonucu, evlat katili olmakla suçlanan Alev ile ailesinin duygu yüklü hikayesini anlatan "Ağlama Anne" Pazar akşamları ekrana geliyor. İşte Ağlama Anne'nin ikinci bölüm tanıtımı ve bu hafta dizide yaşanacak olan sürpriz olaylar…

2.BÖLÜM ÖZETİ:

Alev, Zeynep'le ilk bağlarını kurmuşken Damla'dan gelen beklenmedik bir telefonla şok olur. Adnan, Zeynep'in izini bulmuş ve kapıya kadar gelmiştir! Adnan artık Zeynep'e sadece bir adım kadar uzaktır.

Adnan'ın varlığı Alev'in tüm planını alt üst eder. Adnan gerçeği öğrenmeden harekete geçmek isteyen Alev, girdiği yolun sonunda kendini Çetin'in yanında bulur.

Çetin ve Alev artık çıkar ortağıdır! Damla ise her iki taraftan da sıkışmıştır.

Bir tarafta Alev... Diğer tarafta Adnan... Bir çıkış yolu arayan Damla, çözümü Zeynep'i buradan uzaklaştırmakta bulur. Herkesi karşısına alarak üniversite sayesinde Zeynep'i Kıbrıs'a göndermeye karar verir.

Ancak Zeynep'i tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğundan habersizdir.