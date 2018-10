Biyolojik yaşım 37 hissettiğim yaş 25

MİCHAEL

Yer aldığı projelerdeki çatık kaşlarından dolayı bir önyargım vardı Seçkin Özdemir ile ilgili ama bir araya geldikten iki dakika sonra tüm fikrim değişti. Samimi, içten, eğlenceli, kaprissiz olmasının yanı sıra saatlerce sohbet edebileceğim birini tanımış oldum. Geçen hafta ilk bölümüyle izleyiciyle buluşan atv dizisi ' Can Kırıkları 'nda ' Başkomiser Aslan 'ı canlandıran Özdemir ile Etiler Hillside City Club'ta buluşarak basketbol oynadık. Kabul, benden uzun boylu ve fit ama ben de az sayı atmadım. Birlikte hem stres attık, hem de yeni projesi ve hakkında merak edilenlerle ilgili keyifli bir sohbet gerçekleştirdik...Ana akım medyada izleyicilerle buluşan dizilerde birtakım benzerlikler olabiliyor ama işleyiş farkı ve anlatım dili aralarındaki ayrımı ortaya koyuyor. Tabii ki bizim dizimizde de birtakım klişeler olabilir ama anlatımıyla sıcaklığı ve gerçekliği yakaladığını düşünüyor.Polisiye bir hikayeylebaşlıyor ama aslında birdram; iki genç kızın geçmişteyaşadığı bir travmaüzerine polis olmaları ve otravmayı yaşatan insanlarlatekrar karşılaşmalarıylagelişen olayları anlatıyoruz.Polislik gerçekten çoksaygıdeğer ve erdemli birmeslek... Polislerimizlebiraz vakit de geçirdim;operasyon ve silah eğitimleride aldım. Biz, birsahne olarak onların yaşadıklarınıkurup kurgulayıpbir şekilde içerisinde varoluyoruz. Bir de bunlarıngerçek olduğunu düşününce;üzerlerindeki yük vesorumluğa hepimizin minnetduyması gerekir.Hiçbir zaman planladığınızgibi gitmiyor. Neyapmak istediğinizi bileceksinizve onun için yapmanızgerekenleri yapıpkendinizi geliştirip devamederken hayatın sizin karşınızaçıkardıklarına bakmakgerekiyor. Eskiden enbüyük hayalim; Afrika 'dasafari yapmaktı, sonrasındabunu gerçekleştirdim.Hayalinize ulaşınca birşeyleri başarmış gibi hissediyorsunuz.Artık teknolojide gelişiyor, dönem dedeğişiyor; uzaya gitmek dehayalim, belki giderim.Olmazdı benden; kalıpdışı bir karakter değilimama rutin olan her şeybeni sıkıyor. Masa başındaoturup başarılı olacağımıdüşünmüyorum. Bendenbir bankacı çıkmazdı; nebanka mutlu olurdu, ne deben... Galiba insanlık adınaiyi bir şey yaptım. (Gülüyor)O yüzden daha değişkenve hareketli işler motivasyonumuyükseltiyor.Üniversiteden sonra yolumuçizmeye başladım veoyunculuk eğitimi aldım.Aslında o benim değilama oynadığım karakterlerinduvarlarından kaynaklanıyor.Yazılanın dışında,karakterin yapısını bozacakbir şey yaptığınızda hikayeninde bütününe zararvermiş oluyorsunuz. Zatenderdimiz Seçkin'i göstermekdeğil, oyunculuk yapmak.'Can Kırıkları'nda'Aslan' ise çok daha farklı,gülen ve senin görmekistediğin gibi biri... 'İşimiyapayım, sonraki zamanlarda bana kalsın' gibi biranlayışım da var.Gerçek değil zateno, nüfus memuru yanlışyazmış. (Gülüyor) 1981doğumluyum ama hissettiğimyaş 24-25 diyebilirim.Genç göstermek bir avantajmıdır bilmiyorum amabenim için güzel bir his.Galiba baba rollerini oynamakiçin biraz genç görünüyorum.O biraz, bu duyguyuhissetmekle alakalı diyedüşünüyorum. O his dehenüz gelmedi. Zaten yaşlailgili olduğunu düşünmüyorum.Bazen 24 yaşındahissedersin ama 40 yaşınagelip hissetmeyebilirsin.Evet; cevval, ne yaptığını bilen ve keskin hatları olan bir karakter. 'Aslan'ı yaşatırken, ben de ona bir şeyler katmak için elimden geleni yapıyorum. Umarım içimde hissettiğim duyguları, seyirci de hisseder.Zaaftan ziyade, başkomiser olduğu için bu gücün arkasında yaşayan biri değil. İdealist ve başarılı olmayı seven, bunu da satranç gibi gören ve bir şekilde olayları çözmeye çalışan bir adam. Makamının değil, bireysel gücünün farkında ve hayata karşı derdi var.Hırslı bir adamım ama hırsım kendime ya da başkalarına zarar verebilecek bir boyutta değil. Tamamen kendi başarım ve yapmak istediklerimle alakalı.Bir isim üzerinden değil ama gerçek hayatta karşımıza çıkabilecek birini oynayabilirim. Oynarken bunun gerçekten yaşanmış olduğunu bilme hissi çok etkileyici olabilir.Önceden bir dizide canlandırdığım karakter için iş icabı şarkı söylemiştim ama kendimi şarkıcı gibi hissetmiyorum, öyle bir becerim olduğunu düşünmüyorum. Arkadaş ortamlarında söylemeyi severim. Arabesk, fantezi, hip hop, rap ve pop gibi farklı farklı türler de dinlerim. Sabah güne Ahmet Kaya'yla başlayıp Michael Jackson ile devam edebilirim. Son zamanlarda Melih Görgün'den '14 Bahar'ı sık sık dinliyorum.