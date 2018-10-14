Biyolojik yaşım 37 hissettiğim yaş 25

Yer aldığı projelerdeki çatık kaşlarından dolayı bir önyargım vardı Seçkin Özdemir
ile ilgili ama bir araya geldikten iki dakika sonra tüm fikrim değişti. Samimi, içten, eğlenceli, kaprissiz olmasının yanı sıra saatlerce sohbet edebileceğim birini tanımış oldum. Geçen hafta ilk bölümüyle izleyiciyle buluşan atv dizisi 'Can Kırıkları
'nda 'Başkomiser Aslan
'ı canlandıran Özdemir ile Etiler Hillside City Club'ta buluşarak basketbol oynadık. Kabul, benden uzun boylu ve fit ama ben de az sayı atmadım. Birlikte hem stres attık, hem de yeni projesi ve hakkında merak edilenlerle ilgili keyifli bir sohbet gerçekleştirdik...
¦ 'Can Kırıkları'nı diğer dizilerden ayıran özellik nedir?
Ana akım medyada izleyicilerle buluşan dizilerde birtakım benzerlikler olabiliyor ama işleyiş farkı ve anlatım dili aralarındaki ayrımı ortaya koyuyor. Tabii ki bizim dizimizde de birtakım klişeler olabilir ama anlatımıyla sıcaklığı ve gerçekliği yakaladığını düşünüyor. SİLAH EĞİTİMİ ALDIM
¦ Polisiye bir dizi, öyle değil mi?
Polisiye bir hikayeyle
başlıyor ama aslında bir
dram; iki genç kızın geçmişte
yaşadığı bir travma
üzerine polis olmaları ve o
travmayı yaşatan insanlarla
tekrar karşılaşmalarıyla
gelişen olayları anlatıyoruz.
¦ Polis olmak ve birilerinin hayatını kurtarabilmek nasılmış?
Polislik gerçekten çok
saygıdeğer ve erdemli bir
meslek... Polislerimizle
biraz vakit de geçirdim;
operasyon ve silah eğitimleri
de aldım. Biz, bir
sahne olarak onların yaşadıklarını
kurup kurgulayıp
bir şekilde içerisinde var
oluyoruz. Bir de bunların
gerçek olduğunu düşününce;
üzerlerindeki yük ve
sorumluğa hepimizin minnet
duyması gerekir.
¦ Hayatınız ya da kariyeriniz planladığınız gibi gitti mi?
Hiçbir zaman planladığınız
gibi gitmiyor. Ne
yapmak istediğinizi bileceksiniz
ve onun için yapmanız
gerekenleri yapıp
kendinizi geliştirip devam
ederken hayatın sizin karşınıza
çıkardıklarına bakmak
gerekiyor. Eskiden en
büyük hayalim; Afrika
'da
safari yapmaktı, sonrasında
bunu gerçekleştirdim.
Hayalinize ulaşınca bir
şeyleri başarmış gibi hissediyorsunuz.
Artık teknoloji
de gelişiyor, dönem de
değişiyor; uzaya gitmek de
hayalim, belki giderim. RUTİNDEN SIKILIRIM
¦ Kocaeli Üniversitesi'nin iktisat fakültesinde okumuşsunuz. Sizden beyaz yakalı bir kariyer adamı çıkmaz mıydı?
Olmazdı benden; kalıp
dışı bir karakter değilim
ama rutin olan her şey
beni sıkıyor. Masa başında
oturup başarılı olacağımı
düşünmüyorum. Benden
bir bankacı çıkmazdı; ne
banka mutlu olurdu, ne de
ben... Galiba insanlık adına
iyi bir şey yaptım. (Gülüyor)
O yüzden daha değişken
ve hareketli işler motivasyonumu
yükseltiyor.
Üniversiteden sonra yolumu
çizmeye başladım ve
oyunculuk eğitimi aldım.
¦ Asi ve duvarları olan biriymişsiniz gibi düşünüyordum ama yanılmışım...
Aslında o benim değil
ama oynadığım karakterlerin
duvarlarından kaynaklanıyor.
Yazılanın dışında,
karakterin yapısını bozacak
bir şey yaptığınızda hikayenin
de bütününe zarar
vermiş oluyorsunuz. Zaten
derdimiz Seçkin'i göstermek
değil, oyunculuk yapmak.
'Can Kırıkları'nda
'Aslan' ise çok daha farklı,
gülen ve senin görmek
istediğin gibi biri... 'İşimi
yapayım, sonraki zamanlar
da bana kalsın' gibi bir
anlayışım da var.
¦ İnternette adınızı yazdığımda bir doğum yılı görüyorum ama bunun gerçek yaşınız olduğunu düşünmüyorum...
Gerçek değil zaten
o, nüfus memuru yanlış
yazmış. (Gülüyor) 1981
doğumluyum ama hissettiğim
yaş 24-25 diyebilirim.
Genç göstermek bir avantaj
mıdır bilmiyorum ama
benim için güzel bir his.
Galiba baba rollerini oynamak
için biraz genç görünüyorum.
¦ Baba olmak gibi hayalleriniz var mı?
O biraz, bu duyguyu
hissetmekle alakalı diye
düşünüyorum. O his de
henüz gelmedi. Zaten yaşla
ilgili olduğunu düşünmüyorum.
Bazen 24 yaşında
hissedersin ama 40 yaşına
gelip hissetmeyebilirsin. 'ASLAN' GİBİ HIRSLI BİRİYİM
¦ Canlandırdığınız 'Aslan' karakteri hırslı bir polis...
Evet; cevval, ne yaptığını bilen ve keskin hatları olan bir karakter. 'Aslan'ı yaşatırken, ben de ona bir şeyler katmak için elimden geleni yapıyorum. Umarım içimde hissettiğim duyguları, seyirci de hisseder.
¦ 'Aslan'ın bu gücün altında saklamaya çalıştığı bir zaafı var mı?
Zaaftan ziyade, başkomiser olduğu için bu gücün arkasında yaşayan biri değil. İdealist ve başarılı olmayı seven, bunu da satranç gibi gören ve bir şekilde olayları çözmeye çalışan bir adam. Makamının değil, bireysel gücünün farkında ve hayata karşı derdi var.
¦ Peki, siz hırslı biri misiniz?
Hırslı bir adamım ama hırsım kendime ya da başkalarına zarar verebilecek bir boyutta değil. Tamamen kendi başarım ve yapmak istediklerimle alakalı.
¦ "Biyografik bir filmde oynamak isterdim" demişsiniz. Kimi canlandırmak isterdiniz?
Bir isim üzerinden değil ama gerçek hayatta karşımıza çıkabilecek birini oynayabilirim. Oynarken bunun gerçekten yaşanmış olduğunu bilme hissi çok etkileyici olabilir. AHMET KAYA'YLA GÜNE BAŞLAR, MİCHAEL JACKSON'LA DEVAM EDEBİLİRİM
¦ Galiba şarkı söylemeyi de seviyormuşsunuz...
Önceden bir dizide canlandırdığım karakter için iş icabı şarkı söylemiştim ama kendimi şarkıcı gibi hissetmiyorum, öyle bir becerim olduğunu düşünmüyorum. Arkadaş ortamlarında söylemeyi severim. Arabesk, fantezi, hip hop, rap ve pop gibi farklı farklı türler de dinlerim. Sabah güne Ahmet Kaya'yla başlayıp Michael Jackson
ile devam edebilirim. Son zamanlarda Melih Görgün'den '14 Bahar'ı sık sık dinliyorum.