Fekeli geliyor dengeler değişiyor

Soluk kesen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Bir Zamanlar Çukurova
dizisine usta bir isim daha katılıyor: Kerem Alışık
. Yapımını TİMS&B Productions'ın yaptığı, yapımcılığını Timur Savcı
ve Burak Sağyaşar
'ın üstlendiği dizinin son bölümüne damga vuran Fekeli karakteri bu hafta ortaya çıkacak. PERŞEMBE AKŞAMI
YAYINLANDIĞI ilk bölümden bu yana izleyicinin kalbinde taht kuran Bir Zamanlar Çukurova'da, Fekeli zamanıyla birlikte dengeler tamamen değişecek. Altıncı bölümde diziye Fekeli olarak dahil olacak olan Alışık, böylesine güzel ve özel bir projede yer aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.