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Fekeli geliyor dengeler değişiyor

Giriş Tarihi: 15.10.2018
Soluk kesen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizisine usta bir isim daha katılıyor: . Yapımını TİMS&B Productions'ın yaptığı, yapımcılığını ve 'ın üstlendiği dizinin son bölümüne damga vuran Fekeli karakteri bu hafta ortaya çıkacak.

PERŞEMBE AKŞAMI
YAYINLANDIĞI ilk bölümden bu yana izleyicinin kalbinde taht kuran Bir Zamanlar Çukurova'da, Fekeli zamanıyla birlikte dengeler tamamen değişecek. Altıncı bölümde diziye Fekeli olarak dahil olacak olan Alışık, böylesine güzel ve özel bir projede yer aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.
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Fekeli geliyor dengeler değişiyor
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