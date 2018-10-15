Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Nazım Hikmet'in oğlunun ölüm ilanında ilginç detay

'in oğlunun ölüm ilanında ilginç detay

'in öz oğlu ressam 67 yaşında, 'nın başkenti 'te hayatını kaybetti. Mehmet Nazım'ın vefatının duyurulduğu ilanda ise ABD'li dünyaca ünlü aktör 'ın fotoğrafı kullanıldı.

Giriş Tarihi: 15.10.2018 14:29
Nazım Hikmet'in oğlunun ölüm ilanında ilginç detay

'te yaşayan ressam Utku Varlık ölüm haberini sosyal medyadan yayınladığı mesajla duyurdu. Varlık, "'ı yitirdik; Yakın ve uzak bellek, bana tarifsiz bir hüzünü anımsatıyor. Uzaklaşıyoruz yavaş yavaş"mesajını paylaştı.

SuperHaber'in haberine göre; , 1950 yılında cezaevinden çıktıktan sonra Münevver Andaç'la yaşadığı ilişkiden 1951 yılında Mehmet dünyaya geldi. Hikmet ile Andaç resmi olarak evli değildi ve Nazım Hikmet oğlu Mehmet üç aylıkken 'den ayrıldı. Mehmet Nazım babası Nazım Hikmet'le küstü ve bugüne kadar babası hakkında hiç bir açıklama yapmadı.

VEFAT İLANINDA İLGİNÇ DETAY

Mehmet Nazım'ın vefatının duyurulduğu ilanda ise ABD'li dünyaca ünlü aktör 'ın fotoğrafı kullanıldı.

Bu tercihin yakınlarının isteği ya da Mehmet Nazım'ın vasiyeti üzerine mi yapıldığı merak konusu.

Ünlü isimlerin değişimleri

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Nazım Hikmet'in oğlunun ölüm ilanında ilginç detay
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN