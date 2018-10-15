Sinan Akçıl erkek modasını takibe aldı

Sinan Akçıl
, önceki gün erkek giyim markası Giovane Gentile
'nin 2018/19 sonbahar-kış koleksiyonunu tanıttığı davete katıldı. Giovane Gentile Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şenoğlu'nun evsahipliğinde önceki gün Bağdat Caddesi
'ndeki mağazada gerçekleşen lansmana, cemiyet ve sanat hayatının önde gelen isimleri katıldı. Cemal Şenoğlu'nun sezonun trendlerini aktardığı davette, birbirinden şık modellerden oluşan koleksiyon davetlilerden tam not aldı. Şenoğlu; yeni koleksiyonda retro, mimari ve jakar desenleri teknolojik kumaşlar ile birleştirdiklerinin altını çizdi.