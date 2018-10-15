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erkek modasını takibe aldı

Giriş Tarihi: 15.10.2018
Sinan Akçıl erkek modasını takibe aldı
, önceki gün erkek giyim markası 'nin 2018/19 sonbahar-kış koleksiyonunu tanıttığı davete katıldı. Giovane Gentile Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şenoğlu'nun evsahipliğinde önceki gün 'ndeki mağazada gerçekleşen lansmana, cemiyet ve sanat hayatının önde gelen isimleri katıldı. Cemal Şenoğlu'nun sezonun trendlerini aktardığı davette, birbirinden şık modellerden oluşan koleksiyon davetlilerden tam not aldı. Şenoğlu; yeni koleksiyonda retro, mimari ve jakar desenleri teknolojik kumaşlar ile birleştirdiklerinin altını çizdi.
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Sinan Akçıl erkek modasını takibe aldı
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