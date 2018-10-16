Ece Erken’i tehdit eden eski akrabanın hapsi isteniyor

Boşandığı eşi Serkan Uçar
'ın akrabası tarafından tehdit edilen ünlü sunucu Ece Erken
, savcılığa başvurdu. Şikayet sonrası Güldeniz Uçar hakkında dava açıldı. Olay, geçtiğimiz yıl Ekim ayında yaşandı. Ece Erken ile kocası Serkan Uçar, bir yıl evli kaldıktan sonra 21 Ekim 2015 günü boşandı. Boşanma sırasında çift, sürekli olarak darp ve şiddet iddialarıyla gündemdeydi.
İddiaya göre bu olay sonrası Ece Erken, sunucusu olduğu bir programda boşandığı eşi Serkan Uçar ve akrabaları hakkında bir söyleşi yaptı. Program sonrası bahse konu olan akraba Güldeniz Uçar, Ece Erken'in avukatına bir mesaj gönderdi. Mesajda, 'Canlı yayında eğer benim hakkımda kötü bir şey söylerse kredi kartımdan yaptığın hırsızlık, belgeleriyle her yerde çıkar' yazıyordu. MESAJLA TEHDİT
Avukat, Uçar'a mesajın tehdit suçu oluşturduğunu belirtmesine rağmen Uçar inatla Ece Erken'e göndermesini istedi. Erken, söz konusu mesaj sonrası savcılığa başvurdu. Mesajın çıktısını delil olarak savcılığa sunan Erken'in ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında ikili uzlaşmayı reddetti. Savcılık, Erken'i tehdit eden eski akraba hakkında iki yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.