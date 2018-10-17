18 çatlak var iki kolu kırık

Serdar Ortaç
'ın eşi Chloe Loughnan
, iş için gittiği Miami'de kaza geçirdi. Chloe, bir arkadaşının kullandığı elektrikli bisikletin arkasına bindi. Chloe, virajı dönerken bisikletten uçtu. Serdar Ortaç, kazanın detaylarını GÜNAYDIN'a anlattı: "Chloe'nin vücudunda 18 çatlak var, iki kolu da kırıldı. Ezilmeler var. 30 gün hastanede kalacak. Ben işim nedeniyle gidemedim ama kayınvalidem ile menajerimi yolladım. Eşim şu an narkuzun etkisinde ve çok korkmuş. Bana 'Büyük bir travma yaşadım canım' dedi."