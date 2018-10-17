Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > 18 çatlak var iki kolu kırık

18 çatlak var iki kolu kırık

ÖMER KARAHAN
ÖMER KARAHAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018
18 çatlak var iki kolu kırık
'ın eşi , iş için gittiği Miami'de kaza geçirdi. Chloe, bir arkadaşının kullandığı elektrikli bisikletin arkasına bindi. Chloe, virajı dönerken bisikletten uçtu. Serdar Ortaç, kazanın detaylarını GÜNAYDIN'a anlattı: "Chloe'nin vücudunda 18 çatlak var, iki kolu da kırıldı. Ezilmeler var. 30 gün hastanede kalacak. Ben işim nedeniyle gidemedim ama kayınvalidem ile menajerimi yolladım. Eşim şu an narkuzun etkisinde ve çok korkmuş. Bana 'Büyük bir travma yaşadım canım' dedi."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
18 çatlak var iki kolu kırık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN