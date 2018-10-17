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- kavgasında bomba iddia!“Mekanı tarayın bacaklarından vurun”

Futbolcu ile şarkıcı arasında yaşanan kavgada şok bir iddia ortaya atıldı. Buna göre; yumruk yedikten sonra birilerini arayan ünlü şarkıcı, “Mekanı tarayacaksınız, Arda’yı bacaklarından vuracaksınız” diye bağırdı. Arda Turan, evde eşini titreyerek korkmuş gördü. Özlem Ada Şahin'in eşi Aslıhan Doğan'ı aradığını öğrenince çok sinirlendi ve silahını alıp hastaneye gitti. İşte olayın tüm detayları…

Giriş Tarihi: 17.10.2018 10:35 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 10:42
Arda Turan - Berkay Şahin kavgasında bomba iddia!“Mekanı tarayın bacaklarından vurun”


Futbolcu ve şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavgada yeni iddialar ortaya atıldı. Sunucu Ece Erken, bir televizyon programında davada tanık olan ancak adını vermek istemeyen çok ünlü bir ismin iddialarını ekrana taşıdı..

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Arda Turan - Berkay Şahin kavgasında bomba iddia!“Mekanı tarayın bacaklarından vurun”
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