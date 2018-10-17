Arda Turan - Berkay Şahin kavgasında bomba iddia!“Mekanı tarayın bacaklarından vurun”

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgada şok bir iddia ortaya atıldı. Buna göre; yumruk yedikten sonra birilerini arayan ünlü şarkıcı, “Mekanı tarayacaksınız, Arda’yı bacaklarından vuracaksınız” diye bağırdı. Arda Turan, evde eşini titreyerek korkmuş gördü. Özlem Ada Şahin'in eşi Aslıhan Doğan'ı aradığını öğrenince çok sinirlendi ve silahını alıp hastaneye gitti. İşte olayın tüm detayları…
Giriş Tarihi: 17.10.2018 10:35Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 10:42
Futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavgada yeni iddialar ortaya atıldı. Sunucu Ece Erken, bir televizyon programında davada tanık olan ancak adını vermek istemeyen çok ünlü bir ismin iddialarını ekrana taşıdı..