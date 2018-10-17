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ve Berkay'ın duruşma tarihi belli oldu

Futbolcu ile Şarkıcı arasındaki olayla ilişkin duruşmanın yapılacağı tarih belli oldu. Taraflar, ilk kez 30 Ocak'ta hakim karşısına çıkacaklar.

DHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018 10:07 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 10:40
Arda Turan ve Berkay'ın duruşma tarihi belli oldu

Sarıyer Emirgan'daki bir eğlence mekanında 10 Ekim gecesi futbolcu ile şarkıcı arasında yaşanan olaya ilişkin iddianame, İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, tarafların karşılaşacağı duruşma tarihini de 30 Ocak tarihi olarak belirledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıl��ğı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcısı İbrahim Bozkurt tarafından hazırlanan iddianamede, şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Şahin "müşteki", futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin ise "müşteki-şüpheli" sıfatıyla yer alıyor. İddianamede, Arda Turan hakkında "Cinsel taciz", "Kasten yaralama", "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. Berkay Şahin hakkında ise "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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