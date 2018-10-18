Tarkan: Ara Güler’i hiç unutmayacağız!

Tedavi gördüğü hastanede dün 90 yaşında hayatını kaybeden duayen foto muhabiri Ara Güler sanat camiasını yasa boğdu. Pek çok isim, Güler ile ilgili duygularını sosyal medya hesabından dile getirdi. Megastar Tarkan da onlardan biriydi...



Ünlü şarkıcı Instagram hesabından şu mesajı paylaştı:



Başımız sağ olsun...

Sanatı ile ülkemizin en büyük değerlerinden olan, dünyaca tanınan usta fotoğraf sanatçısı Ara Güler'i hiç unutmayacağız.

O olağanüstü fotoğraflarıyla hep hatırlanacak.

Saygıyla, sevgiyle...

Nur içinde yat sevgili Ara Güler.

BUGÜN NELER OLDU