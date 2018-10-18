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: ’i hiç unutmayacağız!

, tedavi gördüğü hastanede dün 90 yaşında hayatını kaybeden duayen foto muhabiri 'e böyle veda etti

Giriş Tarihi: 18.10.2018 16:37 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 16:44
Tarkan: Ara Güler’i hiç unutmayacağız!

Tedavi gördüğü hastanede dün 90 yaşında hayatını kaybeden duayen foto muhabiri sanat camiasını yasa boğdu. Pek çok isim, Güler ile ilgili duygularını sosyal medya hesabından dile getirdi. Megastar da onlardan biriydi...

Ünlü şarkıcı Instagram hesabından şu mesajı paylaştı:

Başımız sağ olsun...
Sanatı ile ülkemizin en büyük değerlerinden olan, dünyaca tanınan usta fotoğraf sanatçısı Ara Güler'i hiç unutmayacağız.
O olağanüstü fotoğraflarıyla hep hatırlanacak.
Saygıyla, sevgiyle...
Nur içinde yat sevgili Ara Güler.

Zayıflayan ünlüler

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Tarkan: Ara Güler’i hiç unutmayacağız!
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