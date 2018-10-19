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dünyası bana egzersiz yapan kız diyor’

OKAN FİLİZÇAY Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 19.10.2018
‘Arap dünyası bana egzersiz yapan kız diyor’
, Ebru markasıyla dünyasına adım atıyor. , Dubai ve 'de mağaza açmaya hazırlanan Şallı, önceki gün Nişantaşı Grey'de gazetecilerle buluştu. Dubaili bir yatırımcıyla ortaklık yaptığını söyleyen Şallı, şöyle konuştu: "Bu işin milliyetçi bir yönü olduğunu düşünüyorum. Yabancı bir şirketin Türk insanına yatırım yapması ve dünyaya açılmasını desteklemesi önemli bir şey. Arap dünyasında pilatesle tanındım, bana 'Egzersiz yapan kız' diyorlar orada. Şu an 37 kişiye istihdam sağlıyorum."
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