Aşk ve Mavi dizisinde bu akşam yer yerinden oynayacak! 74. bölümde neler olacak?
atv'de fırtınalar estiren dizi Aşk ve Mavi, bu akşam nefesleri kesecek bir bölümle ekrana gelecek. Burcu Kıratlı ve Emrah Erdoğan'ın başrollerinde yer aldığı dizide bu akşamdan sonra tüm dengeler değişecek. Peki merakla beklenen 74. bölümde neler olacak? İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 19.10.2018 16:34Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 16:49
atv ekranlarına damga vuran Aşk ve Mavi, bu akşam da nefes kesecek! Her cuma merakla beklenen dizi, 74. bölümüyle de sevenlerini şaşırtmaya devam ediyor. Peki bu akşam yayınlanacak olan bölümde neler olacak?