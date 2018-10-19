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dizisinde bu akşam yer yerinden oynayacak! 74. bölümde neler olacak?

'de fırtınalar estiren dizi , bu akşam nefesleri kesecek bir bölümle ekrana gelecek. Burcu Kıratlı ve Emrah Erdoğan'ın başrollerinde yer aldığı dizide bu akşamdan sonra tüm dengeler değişecek. Peki merakla beklenen 74. bölümde neler olacak? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 19.10.2018 16:34 Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 16:49
Aşk ve Mavi dizisinde bu akşam yer yerinden oynayacak! 74. bölümde neler olacak?

ekranlarına damga vuran , bu akşam da nefes kesecek! Her cuma merakla beklenen dizi, 74. bölümüyle de sevenlerini şaşırtmaya devam ediyor. Peki bu akşam yayınlanacak olan bölümde neler olacak?

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Aşk ve Mavi dizisinde bu akşam yer yerinden oynayacak! 74. bölümde neler olacak?
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