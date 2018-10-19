'Bir Zamanlar Çukurova' zirvede!

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişilerde %12,51 izlenme oranı ve %31,55 izlenme payı, AB'de %10,85 izlenme oranı ve %29,41 izlenme payı ve 20+ABC1'de %13,63 izlenme oranı ve %32,61 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

KEREM ALIŞIK 'BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'YA DAMGA VURDU!

Etkileyici hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken "Bir Zamanlar Çukurova"ya bu hafta Kerem Alışık damga vurdu.

Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde, "Fekeli" olarak ilk kez göründü. "Fekeli" karakteri dün gece yayınlanan 6. bölüm ile dizide suların daha çok karışacağının sinyalini verdi.

"Fekeli" artık, Yaman Ailesi'nin ezeli rakibi olarak herkesin karşısında!

Başrollerini Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova'nın yapımını Tims&B, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstleniyor.

1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay geliyor ve kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıyor… Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişiyor…