Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > 'Bir Zamanlar Çukurova' zirvede!

'' zirvede!

Perşembe akşamları ekranlarında yayınlanan , Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu

Giriş Tarihi: 19.10.2018 10:24 Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 10:25
'Bir Zamanlar Çukurova' zirvede!

'nın yeni bölümü, Tüm Kişilerde %12,51 izlenme oranı ve %31,55 izlenme payı, AB'de %10,85 izlenme oranı ve %29,41 izlenme payı ve 20+ABC1'de %13,63 izlenme oranı ve %32,61 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

KEREM ALIŞIK 'BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'YA DAMGA VURDU!

Etkileyici hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken "Bir Zamanlar Çukurova"ya bu hafta Kerem Alışık damga vurdu.

Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde, "Fekeli" olarak ilk kez göründü. "Fekeli" karakteri dün gece yayınlanan 6. bölüm ile dizide suların daha çok karışacağının sinyalini verdi.

“Bir Zamanlar Çukurova” Cannes’da en iyi drama listesinde tek Türk dizi

"Fekeli" artık, Yaman Ailesi'nin ezeli rakibi olarak herkesin karşısında!

Başrollerini Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova'nın yapımını Tims&B, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstleniyor.

1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay geliyor ve kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıyor… Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişiyor…

Zayıflayan ünlüler

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
'Bir Zamanlar Çukurova' zirvede!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN