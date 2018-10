Cannes’da büyük onur

BUGÜN NELER OLDU

Dünyanın en büyük içerik fuarı MIPCOM 2018'de, The Wit adlı araştırma kurumu, her yıl olduğu gibi bu yıl da Fresh TV Fiction listesini açıkladı. ATV'nin Bir Zamanlar Çukurova dizisi, listede tek Türk dizisi olarak yer aldı.Televizyon kanalı yöneticisi, yapımcılar, içerik üreten şirketler ile starlardan oluşan dünyanın dört bir yanından bini aşkın kişi; Palais des Festivals et des Congres'in Grand Auditorium salonunda Bir Zamanlar Çukurova'nın anons ediliş anına tanıklık etti.Nisan 2018'de açıklanan bir önceki listede; Türkiye'den seçilen tek yapım, yine bir ATV dizisi olan Sen Anlat Karadeniz olmuştu. Dizi, farklı ülkelerde yayına giren ve reyting başarısı gösteren 20 dizi arasına girmişti.Bir Zamanlar Çukurova'nın listede yer alması, Türkler'i gururlandırdı.