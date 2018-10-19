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’da büyük onur

TİMS&B Productions Yapımı, ATV dizisi , ’daki ’nda ‘Yılın en iyi ve trend draması’ olarak anons edildi

Giriş Tarihi: 19.10.2018
Cannes’da büyük onur
TEK TÜRK DİZİSİ
Dünyanın en büyük içerik fuarı MIPCOM 2018'de, The Wit adlı araştırma kurumu, her yıl olduğu gibi bu yıl da Fresh TV Fiction listesini açıkladı. ATV'nin dizisi, listede tek olarak yer aldı.

BİN DAVETLİ VARDI
Televizyon kanalı yöneticisi, yapımcılar, içerik üreten şirketler ile starlardan oluşan dünyanın dört bir yanından bini aşkın kişi; Palais des Festivals et des Congres'in Grand Auditorium salonunda Bir Zamanlar Çukurova'nın anons ediliş anına tanıklık etti.

Nisan 2018'de açıklanan bir önceki listede; Türkiye'den seçilen tek yapım, yine bir ATV dizisi olan Sen Anlat Karadeniz olmuştu. Dizi, farklı ülkelerde yayına giren ve reyting başarısı gösteren 20 dizi arasına girmişti.


Bir Zamanlar Çukurova'nın listede yer alması, Türkler'i gururlandırdı.
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Cannes’da büyük onur
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