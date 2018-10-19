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Moda tutkunlarının stil yolculuğu başladı

Giriş Tarihi: 19.10.2018
Moda tutkunlarının stil yolculuğu başladı
BURCU Esmersoy, Başak Dizer, , Demet Sabancı, , , Sitare Kalyoncuoğlu ve Aslı Şen gibi sanat ve cemiyet hayatından isimlerin katıldığı ADL Night Zoom Styled By Mert Aslan 2018-19 sonbahar-kış Orient Tuxedo koleksiyonun lansmanı, önceki gece Pera Palace Hotel'de gerçekleşti. Davetin evsahipliğini yapan stilist ve moda editörü Mert Aslan defile hakkında şöyle konuştu: "Orient Tuxedo koleksiyonuyla Fransız kadının tavrını doğunun oryantalizmiyle birleştirdik. Çok sevdiğim dostlarım bugün yanımdaydılar. Yeni heyecanımıza ortak oldular. Keyifli bir gündü." AdL Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Tasarım Direktörü Zehra Işık ise "Modanın etkileyici tarihinde bir yolculuk vâdeden bu koleksiyon, sezon trendleriyle harmanlanarak her kadının gardrobu için anahtar parçalar sunuyor" dedi.
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Moda tutkunlarının stil yolculuğu başladı
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