İstMarina’da Hakan Altun İzdihamı

Kartal sahilde bulunan alışveriş merkezi İstMarina, Anadolu yakasında eğlence hayatının rotasını değiştirmeye hazırlanıyor. Türkiye'nin eğlence sektöründeki en güçlü markalarından Jolly Joker, Anadolu yakasındaki ilk şubesi Jolly Joker İstMarina'nın kapılarını dün gece fantezi müziğin güçlü sesi Hakan Altun'un verdiği muhteşem konser ile açtı.

İki bin beş yüz kişilik kapasitesi ile Anadolu Yakası'nın en özel kapalı konser mekanı olma özelliğini taşıyan Jolly Joker İstMarina'nın açılış gecesi yoğun ilgi gördü. Konseri tam kapasite dolduran 3 binin üzerinde müziksever sürprizlerle dolu gecede adeta müzik ziyafeti yaşadılar.

Sevilen şarkısı "Telefonun Başında Çaresiz Bekliyorum" şarkısı ile hayranlarını selamlayan Hakan Altun, seslendirdiği romantik şarkılara konserinin ilk bölümünde duygusal rüzgarlar estirdi. Konserin ikinci bölümünde 'Teklif Ediyorum' ve 'Düğünse Düğün' gibi şarkılarla hayranlarını coşturan Altun, açılış gecesine özel hazırladığı repertuvarı ile dillere dolanan eski ve yeni şarkılarını mekanı dolduran hayranları ile birlikte seslendirdi.

Açılışın ilk sanatçısı olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren başarılı sanatçı, "Şimdiye kadar sahne aldığım en etkileyici mekanlardan birisindeyiz. Bugün bir ilki yaşıyoruz ama daha birçok kez, bu görkemli sahnede yer alacağım" dedi.

İSTMARİNA'DA YILDIZLAR GEÇİDİ

Hakan Altun'la 19 Ekim Cuma günü kapılarını açan Jolly Joker Kartal İstMarina'da programlar da belli oldu. Birbirinden değerli sanatçıların yer alacağı Jolly Joker Kartal İstMarina'da ikinci muhteşem gece ise 20 Ekim Cumartesi günü Gülşen ile gerçekleşecek. 24 Ekim Duman, 26 Ekim Selami Şahin, 27 Ekim Cem Adrian olarak belirlenen Ekim programının ardından Kasım ayında da Jolly Joker Kartal İstMarina'nın muhteşem eğlence programı tüm hızıyla devam edecek.