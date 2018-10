Reytingin ne olduğunu çorap satarken anladım

BUGÜN NELER OLDU

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'i yıllardır atv'de takip ediyor, büyük bir televizyonculuk başarısı olarak tarihe adını yazdırdığını görüyoruz. Çünkü dizilere kafa tutarak izlenme oranlarında sürekli zirvede oturuyor. Peki, bu başarının arkasında kim var? Önce Galatasaray Üniversitesi, sonra Sorbonne'da eğitim alarak dünya standar tl arında bir televizyonculuk birikimi elde eden Atv Programlar Müdürü ve aynı zamanda 'Kim Milyoner Olmak İster?' yapımcısı Mehmet Çam var. Bugüne kadar hep onlar sordu; bu kez sunucu koltuğuna ben oturdum ve kendisine sorularımı sordum...Biz bir dizi değiliz, alternatif bir işyapıyoruz. Herkes drama seyrederken,drama seyretmeyenlerin varlığına inanıyoruz.Ayrıca Kenan Işık bu programabaşka bir imaj kazandırıp üst birlige çıkardı. Murat Yıldırım da devraldığıbayrağı başarıyla taşıyor ve kenditarzını oluşturuyor.4 milyon başvuru var, 50 binin üzerindemülakat yaptım ve bugüne kadarda yaklaşık 4 bin yarışmacı yarıştırdık.Yani bu programda binde 1 ihtimalleinsanlar yarışabiliyor ama 'Bukoltukta oturmak bir başka...' diyenlervar. Bugüne kadar toplam 45 milyonTL dağıttık. Çok para dağıtılan bölümlerdebazen iki gün kendime gelemiyorum.(Gülüyor)Evet, oluyor. Yayın günü bizi en az6 milyon kişi izliyor ve bu kadar insanınizleyeceğini bilerek o koltuğa oturmakkolay değil. Bu programda ünlüolmak istiyorsan; ya ilk soruda eleneceksinya da 1 milyonu alacaksın. İkisininde şöhret değeri aynı.Üniversitedeyken rahmetli anneannembu yarışmaya katılmam için çokdil dökmüştü. Bugün, 'Yarışmaya katılamadımama yapımcısı oldum' demeyiistedim. Yine de bir kez provadayarışmacı koltuğunaoturmuştum.Soruyuanlayamadımve o üçüncüsoruydu.Arkadaşlarımbana şakayapıyor sandımama değilmiş.Yine demilyonluk soruyubenden başkasıbilmiyor.Ülkede çok fazla milyoner olduğunuvarsayalım. Onların birçoğunun itibarlıya da itibarsız şöhretler olduğunusöyleyebiliriz ama 'Kim MilyonerOlmak İster?'deki milyonerin itibarlışöhret olacağına eminiz. İtibarlı milyonerlikkimsenin psikolojisini bozmaz.'Kim Milyoner Olmak İster?' aslındabir şov programıdır. Şov programlarınında; insanları eğlendirmesi,düşündürmesi, üzmesi yani duygularahitap etmesi gerekir. Elbette herkesinbir hayat hikayesi var ama yarışmacılardabir ışık olması gerekiyor. Birçokprogramda kurmaca içeriklere ya daoyuncu ajanslarından yarışmacı aldıklarınatanık olduk ama bizde her şeydoğal ve gerçek, senaryo yok.Profesörlerintek korkusu;ilk ikisoruda elenmek.Bazeniyi okullardaokuyan, iyikariyeri olaninsanlar maalesefkendilerinihayattan izoleediyor. Hayattanbihaber olanlar buradabaşarılı olamıyor çünkübiz hayattan besleniyoruz ve içeriğimizde hayat. Anadolu insanı dahayatın göbeğinde olduğu için başarılıolabiliyor.Benim hayatım zordu. Üniversitedeharçlığımı çıkarmak için çorap satmayaçalışıyordum. Aslında çorapsatarken reyting in ne olduğuyla ilgilifikirlerim gelişmeye başladı. Çünküürünü sunma biçiminizle alakalı birgeri dönüş oluyordu. Doğru yaklaşımlasattım ve kazandım. Bu da banadoğru sunum ve doğru içeriğin iyi reytinggetireceğini öğretti.Ben yarışmacı koltuğunu bile hayaledememiştim. Hırslı mı olurdum,cesur mu bilmiyorum. Bu biraz paraylakurduğunuz ilişkiye bağlı. Muhtemelen60 bin liralık soruya cevapverip 125 bine çıkardım ama buna dayanlış cevap verirdim ve 15 bin liraalarak giderdim. Bu programda bildiğimbir şey varsa, o da 60 bin liraylaayrılmayacağımdır.DenizGüneşArıKalemdiye bir soru sormuştuk. Yarışmacı ilk beş dakikada sorunun cevabını bildi ve 'Arı' dedi. Arkasından "Şimdi bu soruya cevap verip vermeyeceğimizi tartışacağız" dedi. 50 dakika sonra cevap vermemeye karar verdi. Bilgi değil, cesaret 1 milyon lira ediyor. Her zaman hırs kaybettirdi.Aslında bununla ilgili komik bir hikaye var;programın ilk yapılacağı zamanlar, '8 bölümmü alsak, 13 bölüm mü?' diye bir konuşmahatırlıyorum. Bugün ise 780'inci bölümünegelinmiş bir prime-time programındanbahsediyoruz. Dizilere kafa tutan biriçerikle 135 dakikalık bir programıizleyicilerle buluşturuyoruz.TIR FİLOSU OLAN DA PARA İÇİN YARIŞTIHayır, çok zenginler de geliyor. Bir gün, TIR filosu olan bir adam geldi, "Zaten milyonersiniz, ne yapacaksınız bizim verdiğimiz 1 milyonu?" dedim. "Bir tane daha TIR alırım" dedi. Bir başvuru sahibi odaya girdikten 15 saniye sonra artık onun yarışmacı olup olamayacağını anlayabiliyoruz.Evet, Türkçe'ye katkı ödülü aldık. Bizim yarışmamızın ekranındaki her şey, yazım kurallarına yüzde 100 uygundur.