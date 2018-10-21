Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Reytingin ne olduğunu çorap satarken anladım

in ne olduğunu çorap satarken anladım

rekorları kıran ‘Kim Milyoner Olmak İster?’in yapımcısı : Üniversitede harçlığımı çıkarmak için çorap satarken reyting hakkında fikir edinmeye başladım. Doğru yaklaşımla satış yaptım, para kazandım. Bu bana doğru sunum ve içeriğin iyi reyting getirdiğini öğretti

OĞUZHAN TORACI
OĞUZHAN TORACI Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 21.10.2018
Reytingin ne olduğunu çorap satarken anladım
Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'i yıllardır atv'de takip ediyor, büyük bir televizyonculuk başarısı olarak tarihe adını yazdırdığını görüyoruz. Çünkü dizilere kafa tutarak izlenme oranlarında sürekli zirvede oturuyor. Peki, bu başarının arkasında kim var? Önce Galatasaray Üniversitesi, sonra Sorbonne'da eğitim alarak dünya standararında bir televizyonculuk birikimi elde eden Atv Programlar Müdürü ve aynı zamanda 'Kim Milyoner Olmak İster?' yapımcısı var. Bugüne kadar hep onlar sordu; bu kez sunucu koltuğuna ben oturdum ve kendisine sorularımı sordum...

50 BİN KİŞİYLE MÜLAKAT YAPTIM

¦ Neden hiçbir program bu kadar istikrarlı olmadı?
Biz bir dizi değiliz, alternatif bir iş yapıyoruz. Herkes drama seyrederken, drama seyretmeyenlerin varlığına inanıyoruz. Ayrıca bu programa başka bir imaj kazandırıp üst bir lige çıkardı. da devraldığı bayrağı başarıyla taşıyor ve kendi tarzını oluşturuyor.

¦ Milyoner olma heyecanından insanlar bildiklerini de unutmaz mı?
4 milyon başvuru var, 50 binin üzerinde mülakat yaptım ve bugüne kadar da yaklaşık 4 bin yarışmacı yarıştırdık. Yani bu programda binde 1 ihtimalle insanlar yarışabiliyor ama 'Bu koltukta oturmak bir başka...' diyenler var. Bugüne kadar toplam 45 milyon TL dağıttık. Çok para dağıtılan bölümlerde bazen iki gün kendime gelemiyorum. (Gülüyor)

¦ İlk soruda gidenler olabiliyor...
Evet, oluyor. Yayın günü bizi en az 6 milyon kişi izliyor ve bu kadar insanın izleyeceğini bilerek o koltuğa oturmak kolay değil. Bu programda ünlü olmak istiyorsan; ya ilk soruda eleneceksin ya da 1 milyonu alacaksın. İkisinin de şöhret değeri aynı.

¦ Hiç yarışmacı koltuğunda oturmak istediniz mi?
Üniversitedeyken rahmetli anneannem bu yarışmaya katılmam için çok dil dökmüştü. Bugün, 'Yarışmaya katılamadım ama yapımcısı oldum' demeyi istedim. Yine de bir kez provada yarışmacı koltuğuna oturmuştum. Soruyu anlayamadım ve o üçüncü soruydu. Arkadaşlarım bana şaka yapıyor sandım ama değilmiş. Yine de milyonluk soruyu benden başkası bilmiyor.

¦ Şener Şen'in 'Milyarder' filminde Milli Piyango'dan para kazanan 'Mesut' akli dengesini kaybediyordu. 1 milyon TL'yi kazanan olumsuz etkilenir mi sizce?
Ülkede çok fazla milyoner olduğunu varsayalım. Onların birçoğunun itibarlı ya da itibarsız şöhretler olduğunu söyleyebiliriz ama 'Kim Milyoner Olmak İster?'deki milyonerin itibarlı şöhret olacağına eminiz. İtibarlı milyonerlik kimsenin psikolojisini bozmaz.

YARIŞMACILARDA IŞIK ARIYORUZ

¦ Programda yarışmacı olabilmenin bir püf noktası var mı?
'Kim Milyoner Olmak İster?' aslında bir şov programıdır. Şov programlarının da; insanları eğlendirmesi, düşündürmesi, üzmesi yani duygulara hitap etmesi gerekir. Elbette herkesin bir hayat hikayesi var ama yarışmacılarda bir ışık olması gerekiyor. Birçok programda kurmaca içeriklere ya da oyuncu ajanslarından yarışmacı aldıklarına tanık olduk ama bizde her şey doğal ve gerçek, senaryo yok.

¦ Dünyanın en iyi üniversitelerinde okuyan bir yarışmacı, bir çiftçiden daha başarısız olabiliyor...
Profesörlerin tek korkusu; ilk iki soruda elenmek. Bazen iyi okullarda okuyan, iyi kariyeri olan insanlar maalesef kendilerini hayattan izole ediyor. Hayattan bihaber olanlar burada başarılı olamıyor çünkü biz hayattan besleniyoruz ve içeriğimiz de hayat. Anadolu insanı da hayatın göbeğinde olduğu için başarılı olabiliyor.

¦ Peki, sizin hayatınız nasıldı?
Benim hayatım zordu. Üniversitede harçlığımı çıkarmak için çorap satmaya çalışıyordum. Aslında çorap satarken in ne olduğuyla ilgili fikirlerim gelişmeye başladı. Çünkü ürünü sunma biçiminizle alakalı bir geri dönüş oluyordu. Doğru yaklaşımla sattım ve kazandım. Bu da bana doğru sunum ve doğru içeriğin iyi reyting getireceğini öğretti.

¦ Çorap satarken, bugün milyonlar dağıtan bir programın yapımcı koltuğunda oturmayı hayal eder miydiniz?
Ben yarışmacı koltuğunu bile hayal edememiştim. Hırslı mı olurdum, cesur mu bilmiyorum. Bu biraz parayla kurduğunuz ilişkiye bağlı. Muhtemelen 60 bin liralık soruya cevap verip 125 bine çıkardım ama buna da yanlış cevap verirdim ve 15 bin lira alarak giderdim. Bu programda bildiğim bir şey varsa, o da 60 bin lirayla ayrılmayacağımdır.

BİLGİ DEĞiL CESARET 1 MİLYON EDİYOR

¦ Nasıl bir soru 1 milyon eder?
1 milyonluk soru zor olamaz. Bugüne kadar iki kez 1 milyonluk soru açtım. 'Kur'anı Kerim'de hangisi üzerine yemin edilmemiştir?

A) Deniz
B) Güneş
C) Arı
D) Kalem

diye bir soru sormuştuk. Yarışmacı ilk beş dakikada sorunun cevabını bildi ve 'Arı' dedi. Arkasından "Şimdi bu soruya cevap verip vermeyeceğimizi tartışacağız" dedi. 50 dakika sonra cevap vermemeye karar verdi. Bilgi değil, cesaret 1 milyon lira ediyor. Her zaman hırs kaybettirdi.

DİZİLERE KAFA TUTAN BİR PROGRAM YAPIYORUZ

¦ 'Kim Milyoner Olmak İster?'in kaçıncı bölümünü çekiyorsunuz?
Aslında bununla ilgili komik bir hikaye var; programın ilk yapılacağı zamanlar, '8 bölüm mü alsak, 13 bölüm mü?' diye bir konuşma hatırlıyorum. Bugün ise 780'inci bölümüne gelinmiş bir prime-time programından bahsediyoruz. Dizilere kafa tutan bir içerikle 135 dakikalık bir programı izleyicilerle buluşturuyoruz.

TIR FİLOSU OLAN DA PARA İÇİN YARIŞTI

¦ Bu programa sadece paraya ihtiyacı olanlar mı katılmak istiyor?
Hayır, çok zenginler de geliyor. Bir gün, TIR filosu olan bir adam geldi, "Zaten milyonersiniz, ne yapacaksınız bizim verdiğimiz 1 milyonu?" dedim. "Bir tane daha TIR alırım" dedi. Bir başvuru sahibi odaya girdikten 15 saniye sonra artık onun yarışmacı olup olamayacağını anlayabiliyoruz.

¦ Türk Dil Kurumu tarafından da ödüllendirilmiş bir yarışmasınız...
Evet, Türkçe'ye katkı ödülü aldık. Bizim yarışmamızın ekranındaki her şey, yazım kurallarına yüzde 100 uygundur.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Reytingin ne olduğunu çorap satarken anladım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN