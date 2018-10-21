Reytingin ne olduğunu çorap satarken anladım

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'i yıllardır atv'de takip ediyor, büyük bir televizyonculuk başarısı olarak tarihe adını yazdırdığını görüyoruz. Çünkü dizilere kafa tutarak izlenme oranlarında sürekli zirvede oturuyor. Peki, bu başarının arkasında kim var? Önce Galatasaray Üniversitesi, sonra Sorbonne'da eğitim alarak dünya standartl
arında bir televizyonculuk birikimi elde eden Atv Programlar Müdürü ve aynı zamanda 'Kim Milyoner Olmak İster?' yapımcısı Mehmet Çam
var. Bugüne kadar hep onlar sordu; bu kez sunucu koltuğuna ben oturdum ve kendisine sorularımı sordum... 50 BİN KİŞİYLE MÜLAKAT YAPTIM
¦ Neden hiçbir program bu kadar istikrarlı olmadı?
Biz bir dizi değiliz, alternatif bir iş
yapıyoruz. Herkes drama seyrederken,
drama seyretmeyenlerin varlığına inanıyoruz.
Ayrıca Kenan Işık
bu programa
başka bir imaj kazandırıp üst bir
lige çıkardı. Murat Yıldırım
da devraldığı
bayrağı başarıyla taşıyor ve kendi
tarzını oluşturuyor.
¦ Milyoner olma heyecanından insanlar bildiklerini de unutmaz mı?
4 milyon başvuru var, 50 binin üzerinde
mülakat yaptım ve bugüne kadar
da yaklaşık 4 bin yarışmacı yarıştırdık.
Yani bu programda binde 1 ihtimalle
insanlar yarışabiliyor ama 'Bu
koltukta oturmak bir başka...' diyenler
var. Bugüne kadar toplam 45 milyon
TL dağıttık. Çok para dağıtılan bölümlerde
bazen iki gün kendime gelemiyorum.
(Gülüyor)
¦ İlk soruda gidenler olabiliyor...
Evet, oluyor. Yayın günü bizi en az
6 milyon kişi izliyor ve bu kadar insanın
izleyeceğini bilerek o koltuğa oturmak
kolay değil. Bu programda ünlü
olmak istiyorsan; ya ilk soruda eleneceksin
ya da 1 milyonu alacaksın. İkisinin
de şöhret değeri aynı.
¦ Hiç yarışmacı koltuğunda oturmak istediniz mi?
Üniversitedeyken rahmetli anneannem
bu yarışmaya katılmam için çok
dil dökmüştü. Bugün, 'Yarışmaya katılamadım
ama yapımcısı oldum' demeyi
istedim. Yine de bir kez provada
yarışmacı koltuğuna
oturmuştum.
Soruyu
anlayamadım
ve o üçüncü
soruydu.
Arkadaşlarım
bana şaka
yapıyor sandım
ama değilmiş.
Yine de
milyonluk soruyu
benden başkası
bilmiyor.
¦ Şener Şen'in 'Milyarder' filminde Milli Piyango'dan para kazanan 'Mesut' akli dengesini kaybediyordu. 1 milyon TL'yi kazanan olumsuz etkilenir mi sizce?
Ülkede çok fazla milyoner olduğunu
varsayalım. Onların birçoğunun itibarlı
ya da itibarsız şöhretler olduğunu
söyleyebiliriz ama 'Kim Milyoner
Olmak İster?'deki milyonerin itibarlı
şöhret olacağına eminiz. İtibarlı milyonerlik
kimsenin psikolojisini bozmaz. YARIŞMACILARDA IŞIK ARIYORUZ
¦ Programda yarışmacı olabilmenin bir püf noktası var mı?
'Kim Milyoner Olmak İster?' aslında
bir şov programıdır. Şov programlarının
da; insanları eğlendirmesi,
düşündürmesi, üzmesi yani duygulara
hitap etmesi gerekir. Elbette herkesin
bir hayat hikayesi var ama yarışmacılarda
bir ışık olması gerekiyor. Birçok
programda kurmaca içeriklere ya da
oyuncu ajanslarından yarışmacı aldıklarına
tanık olduk ama bizde her şey
doğal ve gerçek, senaryo yok.
¦ Dünyanın en iyi üniversitelerinde okuyan bir yarışmacı, bir çiftçiden daha başarısız olabiliyor...
Profesörlerin
tek korkusu;
ilk iki
soruda elenmek.
Bazen
iyi okullarda
okuyan, iyi
kariyeri olan
insanlar maalesef
kendilerini
hayattan izole
ediyor. Hayattan
bihaber olanlar burada
başarılı olamıyor çünkü
biz hayattan besleniyoruz ve içeriğimiz
de hayat. Anadolu insanı da
hayatın göbeğinde olduğu için başarılı
olabiliyor.
¦ Peki, sizin hayatınız nasıldı?
Benim hayatım zordu. Üniversitede
harçlığımı çıkarmak için çorap satmaya
çalışıyordum. Aslında çorap
satarken reyting
in ne olduğuyla ilgili
fikirlerim gelişmeye başladı. Çünkü
ürünü sunma biçiminizle alakalı bir
geri dönüş oluyordu. Doğru yaklaşımla
sattım ve kazandım. Bu da bana
doğru sunum ve doğru içeriğin iyi reyting
getireceğini öğretti.
¦ Çorap satarken, bugün milyonlar dağıtan bir programın yapımcı koltuğunda oturmayı hayal eder miydiniz?
Ben yarışmacı koltuğunu bile hayal
edememiştim. Hırslı mı olurdum,
cesur mu bilmiyorum. Bu biraz parayla
kurduğunuz ilişkiye bağlı. Muhtemelen
60 bin liralık soruya cevap
verip 125 bine çıkardım ama buna da
yanlış cevap verirdim ve 15 bin lira
alarak giderdim. Bu programda bildiğim
bir şey varsa, o da 60 bin lirayla
ayrılmayacağımdır. BİLGİ DEĞiL CESARET 1 MİLYON EDİYOR
¦ Nasıl bir soru 1 milyon eder? 1 milyonluk soru zor olamaz. Bugüne kadar iki kez 1 milyonluk soru açtım. 'Kur'anı Kerim'de hangisi üzerine yemin edilmemiştir?
A)
Deniz B)
Güneş C)
Arı D)
Kalem
diye bir soru sormuştuk. Yarışmacı ilk beş dakikada sorunun cevabını bildi ve 'Arı' dedi. Arkasından "Şimdi bu soruya cevap verip vermeyeceğimizi tartışacağız" dedi. 50 dakika sonra cevap vermemeye karar verdi. Bilgi değil, cesaret 1 milyon lira ediyor. Her zaman hırs kaybettirdi. DİZİLERE KAFA TUTAN BİR PROGRAM YAPIYORUZ
¦ 'Kim Milyoner Olmak İster?'in kaçıncı bölümünü çekiyorsunuz?
Aslında bununla ilgili komik bir hikaye var;
programın ilk yapılacağı zamanlar, '8 bölüm
mü alsak, 13 bölüm mü?' diye bir konuşma
hatırlıyorum. Bugün ise 780'inci bölümüne
gelinmiş bir prime-time programından
bahsediyoruz. Dizilere kafa tutan bir
içerikle 135 dakikalık bir programı
izleyicilerle buluşturuyoruz.
TIR FİLOSU OLAN DA PARA İÇİN YARIŞTI
¦ Bu programa sadece paraya ihtiyacı olanlar mı katılmak istiyor?
Hayır, çok zenginler de geliyor. Bir gün, TIR filosu olan bir adam geldi, "Zaten milyonersiniz, ne yapacaksınız bizim verdiğimiz 1 milyonu?" dedim. "Bir tane daha TIR alırım" dedi. Bir başvuru sahibi odaya girdikten 15 saniye sonra artık onun yarışmacı olup olamayacağını anlayabiliyoruz.
¦ Türk Dil Kurumu tarafından da ödüllendirilmiş bir yarışmasınız...
Evet, Türkçe'ye katkı ödülü aldık. Bizim yarışmamızın ekranındaki her şey, yazım kurallarına yüzde 100 uygundur.