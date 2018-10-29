‘Veganlık hastalıktır’ diyen Canan Karatay’a sesleniyorum

İnandığı yola baş koyanları seviyorum.

Şöyle iştahla ve aşkla fikirlerini savunanları. Gelin görün ki, sabit fikirliliğin kurbanı olmamak elzem. Düşündüklerinin tersine inanıp yola çıkanları kötü sıfatlandıran insanlardan da pek hoşlanmıyorum. Sen öyle yaşa, ben böyle; bu kızgınlık niye?

İşte bizim temel sorunlarımızdan biri bu.

Gelelim en hafif görünen ama pek önemli konuya: Sağlıklı yaşam.

'O ekmek tutan elleriniz kırılsın' çıkışlı Canan Karatay, esasında tam benim durup da izlemek isteyeceğim tipte biri; coşkulu, işine tutkulu, sözünün arkasında.

Velhasıl kendisi de lafının şehvetine kapılanlardan. Bu kez uç bir çıkış yaparak veganlara basmış kalayı.