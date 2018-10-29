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‘Veganlık hastalıktır’ diyen ’a sesleniyorum

Günaydın köşe yazarı , 'ın geçtiğimiz günlerde büyük tepki gören "Vegan demek tahıl beyinli demek. Veganlık hastalıktır." sözlerini köşesine taşıdı. İşte Karatay'a sözlerinin aksini gösteren örneklerle cevap veren Özyılmazel'in yazısı...

Giriş Tarihi: 29.10.2018 13:05 Güncelleme Tarihi: 30.10.2018 09:17
‘Veganlık hastalıktır’ diyen Canan Karatay’a sesleniyorum

İnandığı yola baş koyanları seviyorum.
Şöyle iştahla ve aşkla fikirlerini savunanları. Gelin görün ki, sabit fikirliliğin kurbanı olmamak elzem. Düşündüklerinin tersine inanıp yola çıkanları kötü sıfatlandıran insanlardan da pek hoşlanmıyorum. Sen öyle yaşa, ben böyle; bu kızgınlık niye?
İşte bizim temel sorunlarımızdan biri bu.
Gelelim en hafif görünen ama pek önemli konuya: Sağlıklı yaşam.
'O ekmek tutan elleriniz kırılsın' çıkışlı , esasında tam benim durup da izlemek isteyeceğim tipte biri; coşkulu, işine tutkulu, sözünün arkasında.
Velhasıl kendisi de lafının şehvetine kapılanlardan. Bu kez uç bir çıkış yaparak veganlara basmış kalayı.

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‘Veganlık hastalıktır’ diyen Canan Karatay’a sesleniyorum
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