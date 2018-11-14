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isyanlarda!

ÜNLÜ söz yazarı 'ın, önümüzdeki ay Poll Production etiketiyle piyasaya çıkaracağı 'Unutulmayan Şarkılar Vol 2' albümünün ilk video klibi 'dan geldi.

Giriş Tarihi: 14.11.2018
Berkay isyanlarda!

ÜNLÜ söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan'ın, önümüzdeki ay Poll Production etiketiyle piyasaya çıkaracağı 'Unutulmayan Şarkılar Vol 2' albümünün ilk video klibi Berkay'dan geldi. Berkay; albümde yer alan ve sözü Ahmet Selçuk İlkan, müziği Kemal Taşçeşme, aranjesi ise Çağrı Telkıvıran'a ait olan 'İsyanlardayım' parçasıyla dinleyiciyle buluştu. 26 yıl önce Müslüm Gürses'in seslendirdiği 'İsyanlardayım'a, Murat Joker yönetmenliğinde bir de klip çekildi. Berkay, "Böyle güçlü bir şarkıyla, değerli bir projede yer almaktan dolayı mutluyum" dedi.

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Berkay isyanlarda!
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