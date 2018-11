Sinem Uraz, Almanya'da düzenlenen şarkı yarışması 'The Voice of Germany'ye performansıyla damga vurdu. Yarışmada, Halil Sezai'nin 'İsyan' adlı şarkısını Türkçe söyleyen Uraz, dört jüri üyesini de döndürmeyi başararak stüdyodakileri kendine hayran bıraktı. Uraz, yarışmadaki başarısından sonra mutluluğunu şöyle dile getirdi: "Çok uzun zamandır bugünü bekliyordum; sonunda 'The Voice of Germany'nin sekizinci sezonunun bir parçası oldum."

BUGÜN NELER OLDU