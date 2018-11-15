Orhan Gencebay'ı duygulandıran Müslüm Gürses anısı

Sözlerine, Cumhuriyetin ülkemiz için olan önemine vurgu yaparak başlayan Gencebay, şunları söyledi:

"Biz Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz. Biz cumhuriyet ile idare ediliyoruz. Cumhuriyet demek, halkın kendi kendisinin idaresi demektir. Bu bir rejimdir. Bunu hiç kimse bozamaz. Bu bizim değiştirilmesi teklif edilmeyen maddelerimizin en başında gelir. Biz Cumhuriyet devletiyiz. Bu devletimizi korumamız lazım. Bu devletimizin getirmiş olduğu nimetlerimizden hepimizin yararlanması lazım. Ama devletimi eleştiren varsa ve bu değişmesi mümkün olmayan maddelerimiz değiştirmeye kalkan varsa o, devletimize zarar veriyordur. Ben ona tepki gösteririm, ülkemi, insanımı, değerleri korumak için. Benim devletim, benim için kutsaldır. Benim bir sözüm vardır, kimliğim odur. 'Bu vatanın çatısı, yaşam kadar kutsaldır. Yaradanım yaratmış, dünya ana vatandır. Dil, din, ırk, cins ayırmam şu dünya gurbetinde. Bana Orhan diyorlar, asıl adım insandır.' Benim kimliğimdir bu. Ben devletime sahip çıkarım. Devletime de herkesin sahip çıkmasını isterim. Devletimizin her şeyinden yararlanan bir insanın da devletimizi kötülemesine razı olmam mümkün değil. Benim devletimi çeşitli insanlar, halkımızın seçtiği hükümetler yönetebilir. Önemli olan yönetimlerin iyi olmasıdır. Bu değerleri korumasıdır. Bunu yapana saygı duyarım."