Haberler > Günaydın Haberleri > Zeynep Kartal 24 kadınla kanat çırptı

24 kadınla kanat çırptı

Moda tasarımcısı , İngiltere Konsolosluğu'nda kendi adını taşıyan defilesini, 24 başarılı kadınla gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 30.11.2018
Zeynep Kartal 24 kadınla kanat çırptı

Moda tasarımcısı Zeynep Kartal, İngiltere Konsolosluğu'nda kendi adını taşıyan defilesini, 24 başarılı kadınla gerçekleştirdi.

İş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinin de katıldığı defilede podyuma çıkan kadınlar arasında Zeynep Yılmaz, Monik İpekel, Cansen Yeni Kut, Işıl Reçber, Esra Bilgiç Töre, Şahika Ercümen, Ebru Cündübeyoğlu, Sema Şimşek, Hilal Saral, Melek Gençoğlu da vardı.

Ekba Holding ana sponsorluğunda ve Kuzu Grup'un desteğiyle yapılan defilenin finalinde Süperstar Ajda Pekkan, Kartal ile podyumda yürüdü.



İngiltere'de yaşayan Zeynep Kartal'ın defilesinde İngiliz şarkıcı Victoria Ekanoye da sahneye çıktı.

Ünlü isimlerin değişimleri

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Zeynep Kartal 24 kadınla kanat çırptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN