Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak ile olan hayran bırakan evliliğini anlattı...

İşte Ceyda Düvenci'nin 2. sayfa programına yaptığı açıklamalarından satır başları… Her şey çok yolunda. Biraz yoğun ve yorgun bir yıldı benim için. İki çocuğa adapte olmak, zor geçti ama atlattım artık. İyiyim, psikoloji okuyorum diye galiba böyle bir durum oldu. Ben okumayı çok seviyorum, insanın kendini geliştirmesi gerektiğini hep düşünüyorum. Melisa'nın doğumundan sonra çocuk gelişimi üzerine çok fazla kitap okudum. Zaman geçtikçe üniversite kitapları okuduğumu fark ettim, oralardan tatmin olduğumu anladım.