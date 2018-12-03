Haberler > Günaydın Haberleri > Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak ile olan hayran bırakan evliliğini anlattı...

, Bülent Şakrak ile olan hayran bırakan evliliğini anlattı...

ve Bülent Şakrak oyunculuk yetenekleri kadar aşklarıyla da hayranlık uyandırıyor. Sosyal medyadan paylaşımlarıyla binlerce beğeni alan çiftin aşklarının nasıl başladığı ise hayranları tarafından oldukça merak ediliyor. İşte Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çiftinin evlilikle taçlanan aşklarıyla ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 3.12.2018 15:26 Güncelleme Tarihi: 3.12.2018 15:33
Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak ile olan hayran bırakan evliliğini anlattı...

İşte 'nin 2. sayfa programına yaptığı açıklamalarından satır başları… Her şey çok yolunda. Biraz yoğun ve yorgun bir yıldı benim için. İki çocuğa adapte olmak, zor geçti ama atlattım artık. İyiyim, psikoloji okuyorum diye galiba böyle bir durum oldu. Ben okumayı çok seviyorum, insanın kendini geliştirmesi gerektiğini hep düşünüyorum. Melisa'nın doğumundan sonra çocuk gelişimi üzerine çok fazla kitap okudum. Zaman geçtikçe üniversite kitapları okuduğumu fark ettim, oralardan tatmin olduğumu anladım.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak ile olan hayran bırakan evliliğini anlattı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN