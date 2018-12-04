Elif Gönlüm, Gül Gölge’den fena intikam aldı

Eski manken ve sunucu Gül Gölge, bir dönem yakın arkadaşı olan basketbolcu Kerem Gönlüm'ün eşi Elif Gönlüm'ü savcılığa şikayet etti. Gölge dilekçesinde; Gönlüm'ün kurduğunu iddia ettiği internet sitesinde fotoğraflarının kullanılarak 200 liraya eskortluk yaptığı haberlerinin yer aldığını belirtti.

Gölge, "Elif Gönlüm telefonuma hakaret ve tehdit dolu mesajlar da atıyor" dedi. Gölge, Gönlüm'den gelen cep telefonu mesajlarını da delil olarak gösterdi.





İYİ HAL İNDİRİMİ

Şikayet sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gönlüm'ün bilgisayarında internet siteleri kurduğu, Gölge'nin fotoğraflarını kullanarak hedef gösterdiği tespit edildi. Soruşturma sonunda ünlü mankene hakaret ve tehdit ettiği gerekçesiyle Gönlüm hakkında iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede, Gönlüm'e hakaret ve tehdit suçlarından dava açıldı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, geçtiğimiz günlerde karar çıktı. Gönlüm'ün, iddianamede belirtilen internet sitesini oluşturduğu ve bu sitede Gölge'ye karşı hakaret içeren mesajlar yazdığı sabit olmadığından, hakaret suçundan beraatına karar verdi. Gönlüm hakkında tehdit suçundan 30 gün adli para cezası verildi. Öte yandan mahkeme, Gönlüm hakkında iyi hal indirimi yaparak cezayı 25 güne indirdi ve beş yıl süreyle denetim altına alınmasına hükmetti.