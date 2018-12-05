Fatoş Güney: Yılmaz Güney'in hikayesi Müslüm'ü geride bırakır

TUBA KALÇIK

Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney, GÜNAYDIN'a konuştu. Güney, eşinin zorluklarla dolu hayatından aşklarına, 'Çirkin Kral Efsanesi' belgeseli hakkındaki düşüncelerinden hayaline kadar pek çok konuda açıklamalar yaptı.

- Yılmaz, bana evlenme teklif ettiğinde "Ama ben sizi hiç tanımıyorum ki" demiştim. O da bana, "Sakın beni kimselere sorma, kimse beni gerçek anlamda tanımaz. Kendimi sana ben anlatacağım" demişti. Bir yıl boyunca askerlik yaptığı Muş'tan bana mektuplar göndermiş, kendisini anlatmıştı.