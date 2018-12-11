Ünlü şarkıcı Özgün’den duygu yüklü paylaşım

Şarkıcı Özgün down sendromlu oğlu Ediz’in mum üflerken çekilmiş videosunu sosyal medyada paylaştı. Ünlü şarkıcı Özgün, oğlu Ediz'in videosunu Instagram'da paylaştı. Özgün, paylaşımının altına şu notu düştü: Uzun çalışmalar meyvesini verdi. İnsanlık için küçük ama bizim için büyük bir gelişme. Artık bu mart pastasının mumlarını kendisi üfler oğlum inşallah"
Giriş Tarihi: 11.12.2018 11:42
Ünlü şarkıcı Özgün Uğurlu'nun, Instagram hesabından oğlu Ediz ile paylaştığı video çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Özgün Uğurlu ve Nida Kaçar çiftinin oğlu Ediz, 23 Mart 2019'da 4 yaşına girecek