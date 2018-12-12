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Gürses'in hayatını anlatan, ve 'in başrollerini paylaştığı 'Müslüm' filminden yeni rekor geldi.

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 12.12.2018
‘Müslüm’, ‘Ayla’yı geçti

Müslüm Gürses'in hayatını anlatan, Zerrin Tekindor ve Timuçin Esen'in başrollerini paylaştığı 'Müslüm' filminden yeni rekor geldi. Filmin yapımcısı Mustafa Uslu'nun "Hedefim, 'Ayla'nın rekorunu kırmak" dediği filmi, yedinci haftasında 5 milyon 848 bin 213 kişi tarafından izlenerek 'Ayla'yı geçti. 'Ayla', 5 milyon 589 bin kişi tarafından izlenmişti. Öte yandan, tüm zamanların en çok izlenen Türk filmleri arasında altıncı sıraya yükselen film, 4 milyon 968 bin 462 rakamıyla 2018'de en çok izlenen film olan 'Arif v 216'yı da geçti. Şu an Türk sinemasında en çok izlenen film listesinin zirvesinde 7 milyon 437 bin kişi tarafından izlenen 'Recep İvedik 5' var. 'Müslüm', yapımcısına bugüne kadar 77.6 milyon lira kazandırdı.

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‘Müslüm’, ‘Ayla’yı geçti
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