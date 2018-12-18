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Malikanede 34. yaş kutlaması

yeni yaşını, Miami'deki malikelerinde eşi Ozan Baran'ın sürpriz olarak organize ettiği ve 100 davetlinin katıldığı partiyle kutladı.

Giriş Tarihi: 18.12.2018
Malikanede 34. yaş kutlaması

Süreyya Yalçın yeni yaşını, Miami'deki malikelerinde eşi Ozan Baran'ın sürpriz olarak organize ettiği ve 100 davetlinin katıldığı partiyle kutladı. Yalçın'a yakın dostları Serdar Ortaç ve eşi Chloe Loughnan, Orhan Gencebay, Sinan Akçıl, Ferman Toprak ve Tuğba Özerk gibi isimler video yolladı.

Videoları izlerken gözyaşlarına hakim olamayan Yalçın, "Hayatımdaki en güzel doğum günü buydu; duygulanmamak, ağlamamak imkansızdı" dedi. 25 dansçının da görev aldığı gecede beş aşçının hazırladığı döner ve Türk mezeleri servis edildi.

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Malikanede 34. yaş kutlaması
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