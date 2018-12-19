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son noktayı koydu! ile aşk dolu pozunu paylaştı

Popçu , manken eşi ile çektirdiği romantik bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafın altına 'Aşk kazanacak' notunu düşen 48 yaşındaki sanatçı, boşanma iddialarını da yalanlamış oldu.

Giriş Tarihi: 19.12.2018 15:35 Güncelleme Tarihi: 20.12.2018 11:31
Serdar Ortaç son noktayı koydu! Chloe Loughnan ile aşk dolu pozunu paylaştı

Ünlü şarkıcı 'ın ABD'de kaza geçiren eşi 'ın yanına gitmediği için boşanacakları söylendi. İddiaları her fırsatta yalanlayan Ortaç, bu sefer de eşiyle fotoğraf paylaşarak iddialara son noktayı koydu.

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Serdar Ortaç son noktayı koydu! Chloe Loughnan ile aşk dolu pozunu paylaştı
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