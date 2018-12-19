Serdar Ortaç son noktayı koydu! Chloe Loughnan ile aşk dolu pozunu paylaştı

Popçu Serdar Ortaç, manken eşi Chloe Loughnan ile çektirdiği romantik bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafın altına 'Aşk kazanacak' notunu düşen 48 yaşındaki sanatçı, boşanma iddialarını da yalanlamış oldu.
Giriş Tarihi: 19.12.2018 15:35Güncelleme Tarihi: 20.12.2018 11:31
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın ABD'de kaza geçiren eşi Chloe Loughnan'ın yanına gitmediği için boşanacakları söylendi. İddiaları her fırsatta yalanlayan Ortaç, bu sefer de eşiyle fotoğraf paylaşarak iddialara son noktayı koydu.