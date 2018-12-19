Serdar Ortaç son noktayı koydu! Chloe Loughnan ile aşk dolu pozunu paylaştı

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın ABD'de kaza geçiren eşi Chloe Loughnan'ın yanına gitmediği için boşanacakları söylendi. İddiaları her fırsatta yalanlayan Ortaç, bu sefer de eşiyle fotoğraf paylaşarak iddialara son noktayı koydu.