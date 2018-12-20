Efsane şarkılara yorumlar

Ahmet Selçuk İlkan'ın merakla beklenen proje albümü 'Unutulmayan Şarkılar Vol. 2', Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle dün müzikseverlerle buluştu.

Müziğin dev isimlerinin en sevilen Ahmet Selçuk İlkan şarkılarını yorumladığı albüm, yıldızlar geçidine sahne oldu. İbrahim Tatlıses, Cengiz Kurtoğlu, Emel Sayın, Serkan Kaya, Zara, Demet Akalın, Berkay ve Ebru Yaşar gibi Türkiye'nin önemli yorumcuları, unutulmaz Ahmet Selçuk İlkan şarkılarında buluştu. Geçmişten bugüne Ahmet Selçuk İlkan eserlerinin yorumlandığı albümün klipleri ise müzikseverlerle buluşmaya başladı.