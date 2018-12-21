Büyük aşkın ayak sesleri Şahin Tepesi

Mithat Şahin'in öldüğü gecenin sürpriz tanığı Balıkçı Arif, trafik kazası süsü verilmiş bir cinayete kurban gider. Son sözleri Demir'in aklına şüphe tohumları ekecektir. Mete, kardeşinin de desteğiyle Akdoralara karşı planlarını yavaş yavaş uygulamaya başlar.

Cem'in başı Ayça yüzünden derttedir. Ortadan kaybolan kardeşini arayan Mehmet, köşke geldiğinde karşılaştığı Verda için büyük bir tehlike oluşturur. Verda'yı Mehmet'in elinden kurtaran Efe yaralanır. Efe için endişelenen Verda'nın telaşı ve yardımı ikili arasında duygusal anların yaşanmasına neden olur. Bu anlar büyük aşkın habercisidir.

Şahin Tepesi 5. Bölüm fragmanı yayınlandı hemen izle!

TUNA'NIN ÖFKESİ...

Melek'in üretime geçmesi için hazırlanan sipariş formunu Demir'in onayladığını öğrenen Tuna büyük olay çıkarır. Tuna'nın öfkesi Demir'in boşanma kararı almasına neden olacak kadar büyüktür. Yaşadıklarından bunalan Deniz'e, Cem'le geçirdiği güzel gün çok iyi gelir ama Deniz bu baskıya daha fazla dayanamayacağını anlamış ve herkesten habersiz yurtdışına gitmeye karar vermiştir. Bu karardan haberdar olan Mete'nin yapacağı yeni hamle köşkün ortasına bomba gibi düşecektir.