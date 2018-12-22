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’ya sürprizi

ATV'nın fenomen programı ' ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı'ya sürprizi...

Giriş Tarihi: 22.12.2018
Müge Anlı’ya doğum günü sürprizi

ATV'nın fenomen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı'ya doğum günü sürprizi... Atv ekibi, önceki gün doğum günü olan Anlı'ya, programından sonra sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Bu sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Anlı, yanında olan herkese "Geldiğiniz için çok teşekkür ederim.

Çok büyük bir sürpriz oldu. Tüm samimiyetimle şunu söylemek istiyorum; bin tane ömrüm olsa ve önüme bin ayrı seçenek sunulsa ben yine sizlerle çalışmak, yine sizlerle beraber olmak isterdim. İyi ki varsınız" dedi. Atv Tanıtım ekibi, atv Programlar ekibi ve 'Kahvaltı Haberleri' sunucusu Nihan Günay da, Anlı'yı bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Sarı Gençler Taraftarlar Grubu'nun ise Müge Anlı'ya özel bir sürprizi vardı. Taraftarlar, Fenerbahçe-Erzurumspor maçında, tribünden Anlı'nın doğum gününü kutladı.

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Müge Anlı’ya doğum günü sürprizi
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