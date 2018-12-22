Ünlü manken Demet Şener'den eski eşi İbrahim Kutluay'a gönderme!

Demet Şener, İbrahim Kutluay’dan hırsını bir türlü alamıyor. Eski manken, önceki gün de “Allah bazı erkeklere yakışıklılık ve boy pos vermiş. Ama karakterden ve beyinden almış...” notuyla eski eşini hedef aldı. Demet Şener Instagram hesabından kin dolu bir paylaşıma kalp (beğeni) bıraktı. 12 yıl ortak bir hayat paylaştığı İbrahim Kutluay'a resmen gönderme yaptı.
Giriş Tarihi: 22.12.2018 15:00Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 15:02
Demet Şener, İbrahim Kutluay'dan hırsını bir türlü alamıyor. Eski manken, önceki gün de "Allah bazı erkeklere yakışıklılık ve boy pos vermiş. Ama karakterden ve beyinden almış..." notuyla eski eşini hedef aldı.