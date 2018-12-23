İşte gecenin perde arkası

BUGÜN NELER OLDU

GÜNAYDIN, geçtiğimiz pazartesi 2018'i görkemli bir parti ile People İstanbul'da uğurladı. Her yıl düzenlenen gece; yine müzik, sanat, TV, cemiyet ve iş dünyasının önemli figürlerinin buluşma noktası oldu. GÜNAYDIN Yayın Yönetmeni Sinan Özedincik ve ekibi; Netlog Lojistik'in sponsorluğundaki 2019'a İlk Günaydın partisinin hazırlıklarına aylar öncesinden başladı. Popüler eğlence mekanlarının markası Jüpiter Group Başkanı Tayfun Topal'ın sahibi olduğu People'ın dekorasyonunu o geceye özel Tuvana Büyükçınar'ın kurucusu olduğu A46 Organizasyon yaptı. Mekandaki şık masa, mum ve çiçek detayları; tüm misafirleri büyüledi. Konuklara ikram edilen lezzetlerin tadı, partinin üstünden günler geçmesine rağmen unutulmadı. Gecenin sonunda davetlilere, Arzu Kaprol'un Karaca için tasarladığı kahve fincanları hediye edildi. Fincanların tasarımı büyük beğeni topladı. GÜNAYDIN ekibi; muhabirlerden yazarlara, editörlerden sayfa sekreterlerine kadar çok şıktı. Ekipteki kadınların kıyafetleri adL, erkeklerin smokinleri ise Levon Kordonciyan imzalıydı. Sahnenin virtüözü ise Berkay'dı. Performansı ile konukları coşturan Berkay, ara ara sahneyi sanatçı dostlarına devretti. Gecede; Sinan Akçıl, Mustafa Ceceli, Zara, Hakan Altun, Merve Özbey, Serkan Kaya, Fettah Can, Hande Subaşı, Kutsi ve Bendeniz sahneye çıktı. Partide 'EDHO'da canlandırdığı 'Tipi' karakteri ile beğeni toplayan Savaş Özdemir de şarkı söyledi.2019'a İlk Günaydın adlı parti, GÜNAYDIN Yayın Yönetmeni Sinan Özedincik'in yaptığı konuşmayla başladı.TIMS&B Productions yapımı olan 'Bir Zamanlar Çukurova', 'Gülperi' ve 'Söz' dizileri, parti için setlerini durdurdu. Üç dizinin oyuncuları, yapımcı Burak Sağyaşar ve eşi Hatice Şendil eşliğinde özel araçlarla geceye katıldı. 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ve 'Ağlama Anne' oyuncuları da tam kadro olarak partideki yerlerini aldı.Gecenin sonunda konuklar, anı defterini de imzaladı. Beyaz, '2019'da tüm Türkiye gülsün' diye yazarken, Yalın ve Murat Boz ise sevgilerini iletti.