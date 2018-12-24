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Genç şarkıcı 'ten evlilik ve bedelli askerlik açıklaması

Yaz başında bir yıllık ilişkilerini noktalayan ile , ayrılığa daha fazla dayanamamış ve ekim ayında ilişkilerine bir şans daha vermişlerdi. İdo barışma için, "İyi ki oldu" derken evlilikle ilgili bir soru üzerine, “Güzel şeyler tabi ki düşünüyoruz. Evlilik de düşünüyoruz, ama henüz teklif etmedim” dedi. Şarkıcı bedelli askerlikle ilgili soruları ise şöyle cevapladı: "Bedelli askerlik yapacağım. Böyle bir hak verildi, ben de faydalandım."

Giriş Tarihi: 24.12.2018 16:17 Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 16:18
Genç şarkıcı İdo Tatlıses'ten evlilik ve bedelli askerlik açıklaması

Şarkıcı . 2. Sayfa programına açıklamalarda bulundu. İdo, aşk hayatı ve askerlik durumuyla ilgili de konuştu

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Genç şarkıcı İdo Tatlıses'ten evlilik ve bedelli askerlik açıklaması
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