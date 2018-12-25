Türkiye’ye gelmek için çok sebepleri var!

BUGÜN NELER OLDU

Yunus Emre Enstitüsü'nün Çin'in en büyük sosyal medya platformu Yidian ile birlikte Çin'de yürüttüğü 'Türkiye'ye Gitmek İçin Çok Sebebim Var' video projesinin kazananları belli oldu. Videoları en çok beğeni alan beş Yidian kullanıcısı, Türkiye kültür turu için İstanbul'a geldi. Grup, Türkiye keşif programı kapsamında İstanbul, İzmir, Efes Antik Kenti, Kuşadası ve Kapadokya'yı gezecek. Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Tanıtım seferberliği çerçevesinde Türkiye-Çin arasında geliştirilmesi hedeflenen teknolojik, ekonomik ve kültürel iş birlikleri için çalışmalar yürütüyoruz."