‘Adalet tecelli etti suçsuzluğumu ispatladım’

BUGÜN NELER OLDU

Gazeteci Eda Sönmez, altı aylık ilişkileri süresince oyuncu Saruhan Hünel tarafından beş kez darp edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Sönmez, en son futbolcu Pascal Nouma ile yaptığı röportajın fotoğraflarını sosyal medyada görmesi üzerine Hünel'in uyguladığı şiddete maruz kaldığını söylemişti. Savcılıkça; şiddet, hürriyetten yoksun kılma, tehdit ve hakaret iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcısı Selim Berna Altay tarafından hazırlanan iddianamede; Hünel'in Taksim'de sokak ortasında hakaret edip vurmak suretiyle Sönmez'i hafif nitelikte yaraladığı kaydedilmişti. Önceki gün hakim karşısına çıkan Hünel, delil yetersizliğinden beraat etti. Ünlü oyuncu, SABAH'a yaptığı açıklamada; eski kız arkadaşının iftirasına maruz kaldığını dile getirerek şöyle konuştu: "Adalet er ya da geç tecelli edecekti. Bugün adliyede yargının karşısına çıkarak suçsuzluğumu ispatladım. Mutluyum."