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'in doğduğu ev yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

DHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 26.12.2018 11:37 Güncelleme Tarihi: 26.12.2018 11:49

Adana'da oyuncu Şener Şen'in 26 Aralık 1941 tarihinde dünyaya geldiği, bir süre önce çatısı çöken tarihi ev, bakımsızlık nedeniyle yıkılma tehlikesi altında. Tarih araştırmacısı Nuri Erbaz (52), koruma altındaki en az 100 yıllık binanın restore edilerek kültür-sanat evi veya müzeye dönüştürülmesini istedi.

Adana'da, marangozluğun ardından oyunculuk yapmaya başlayan ve 1989 yılında hayatını kaybeden Ali Şen'in kendisi gibi oyunculuk yapan oğlu Şener Şen'in, 26 Aralık 1941 tarihinde Seyhan ilçesindeki Kuruköprü Mahallesi'nde doğduğu ev yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Osmanlı-Türk mimarisine sahip ve en az 100 yıllık olduğu değerlendirilen ev, Şen Ailesi tarafından satıldıktan sonra iş yeri olarak kullanıldı. 5 yıl önce çıkan yangında evin çatısı çöktü.

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Şener Şen'in doğduğu ev yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya
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