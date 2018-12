‘Geleceğimizin tiyatroseverlerini yetiştiriyoruz’

BUGÜN NELER OLDU

Çocuklara ufuk açan her projeyi önemsiyorum. Zorlu Çocuk Tiyatrosu (ZÇT) da, kurulduğu 2003'ten beri 14 çocuk oyunu sahneye koyarak yaklaşık 1 milyon çocuğun gönlünü kazandı. 2006 yılından itibaren tiyatronun genel sanat yönetmenliğini üstlenen Gaye Çankaya önderliğinde önemli bir kitle edinen ZÇT, çocukların yazdığı oyunları sahneleme amacıyla hayata geçirdiği 'Bir Hayal Bir Oyun' projesiyle de dikkat çekiyor. 'Karton Şehir' ve 'Lunapark Gezegeni'nden sonra 'Hayal Çalan Cadı'yı da çocuklarla buluşturmanın heyecanını yaşayan Çankaya, "Tiyatro sevgisi küçük yaştan başlar. Çocuk tiyatrosu da hem geleceğin tiyatroseverini yetiştirmek, hem de çocuğun gelişimine katkı sağlamak adına çok önemli. Bunun bilinciyle hareket ediyoruz" dedi. Çankaya şöyle devam etti: "Çok iyi dans eden, çok iyi şarkı söyleyen ve oyunculuk anlamında performansları çok yüksek bir ekibim var. Çocuk nasıl algılıyor, nerede neyi seviyor gibi detaylara özen gösteriyorum. Çağın gerektirdiği gibi çok hareketli, dinamik oyunlar sahnelemeye çalışıyorum. Tempolu, dinamik, şarkıların bol olduğu oyunlar, çocukların çok dikkatini çekiyor. Şarkılara eşlik ediyorlar."ZÇT; Anadolu'daki çocukları da unutmuyor. Her yıl yaklaşık 100 gösterim yaparak Anadolu'daki çocuklara tiyatro sevgisi aşılıyorlar. Çankaya, "Yalnızca çocuklar değil, bazı durumlarda velilerin ve hatta öğretmenlerin çoğunun da ilk defa oyun izlediğine şahit oluyoruz. Onların sevincini görmek her şeye değer" derken, Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas da bu yıl yeni bir uygulama başlatacaklarını söyledi: "PSM'deki tüm Zorlu Çocuk Tiyatrosu temsillerinde, belli bir miktar bileti, farklı sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşıyor, tiyatroya ulaşamayan çocuklarımıza imkan sağlıyoruz. Bu çalışmamızı önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi amaçlıyoruz."