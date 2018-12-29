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'in acı kaybı

Ünlü sanatçı 'in ağabeyi , hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 29.12.2018 22:21 Güncelleme Tarihi: 29.12.2018 22:21
Selami Şahin'in acı kaybı

Selami Şahin'in büyük abisi Ahmet Şahin, hayata gözlerini yumdu. Şahin'in cenazesi yarın (30 Aralık Pazar) öğlen namazına müteakiben Vatan Caddesi'ndeki Murat Paşa Camii'den kaldırılarak Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Selami Şahin, "Bu acı günümde arayıp başsağlığı ileten ve yanımda olan tüm dostlarıma teşekkür ederim. Merhumun cenazesi yarın (30 Aralık Pazar) Fatih Murat Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir." ifadelerini kullandı.

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Selami Şahin'in acı kaybı
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