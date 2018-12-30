Usta sanatçı Selami Şahin, ağabeyini toprağa verdi!

Ünlü sanatçı Selami Şahin'in vefat eden ağabeyi Ahmet Şahin, son yolcuğuna uğurlandı. Cenazede gözyaşlarını tutamayan Selami Şahin, "İçim yanıyor" dedi.

Selami Şahin'in büyük ağabeyi Ahmet Şahin, önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Ahmet Şahin için bugün Vatan Caddesi'ndeki Murat Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine Selami Şahin'in yanı sıra eşi Didem Şahin, çocukları Emirhan Şahin, Lider Şahin ve İrem Şahin de katıldı.