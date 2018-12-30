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Usta sanatçı , ağabeyini toprağa verdi!

Usta sanatçı 'in ağabeyi Ahmet Şahin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Bugün Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi

Giriş Tarihi: 30.12.2018 15:30 Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 15:54
Usta sanatçı Selami Şahin, ağabeyini toprağa verdi!

Ünlü sanatçı 'in vefat eden ağabeyi Ahmet Şahin, son yolcuğuna uğurlandı. Cenazede gözyaşlarını tutamayan Selami Şahin, "İçim yanıyor" dedi.

Selami Şahin'in büyük ağabeyi Ahmet Şahin, önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Ahmet Şahin için bugün Vatan Caddesi'ndeki Murat Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine Selami Şahin'in yanı sıra eşi Didem Şahin, çocukları Emirhan Şahin, Lider Şahin ve İrem Şahin de katıldı.

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Usta sanatçı Selami Şahin, ağabeyini toprağa verdi!
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