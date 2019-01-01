Burak Deniz'den Büşra Develi'ye nispet!

Güzel oyuncu Büşra Develi'nin meslektaşı Yiğit Kirazcı ile yeni bir aşka yelken açmasının ardından Burak Deniz'den nispet gecikmedi. Deniz'le 3 yıllık aşkı Haziran'da biten Develi, kısa süre önce gönlünü 2015'te de adının anıldığı Yiğit Kirazcı'ya kaptırdı. İkilinin aşkı ise 25 yaşındaki güzel oyuncunun Kirazcı'nın evindeki koltuktan yaptığı paylaşımla ortaya çıkmıştı.



DOSTLUK DA BİTTİ

Aşk bombası patlayınca Deniz de geçen ay Cihangir'de görüntülendiği ve "Kız arkadaşım" dediği yapım koordinatörü Deniz Dede ile nispet tatiline çıktı. Yılbaşı için Berlin'e giden ikiliye Deniz'in rol arkadaşı Mehmetcan Mincinözlü ile eşi eşlik etti. Ünlü oyuncunun Büşra Develi'nin yeni bir ilişkiye başladığı haberinin hemen ardından kız arkadaşıyla Berlin'e gitmesi "Burak'tan nispet" dedirtti. Bu arada dostça ayrıldıklarını söyleyen ikili, birbirlerini sosyal medyada takibi bırakmıştı..