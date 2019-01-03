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İngilizlerin Shakespeare’i varsa bizim de ’imiz var

Klasik Batı Müziği eserlerini bağlamayla yorumlayıp ozanlarımızı Avrupa’ya tanıtmaya hazırlanan Ahmet Koç: Bu insanlar Bach’ı ve Beethoven’ı çok dinledi ama hiç bu şekilde dinlemedi. Benim için prestijli bir proje. Çok heyecanlıyım.

HAKAN UÇ
HAKAN UÇ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2019 11:28 Güncelleme Tarihi: 3.1.2019 11:41
İngilizlerin Shakespeare’i varsa bizim de Aşık Veysel’imiz var

Milli enstrümanımız bağlamayı farklı müzik tarzlarında icra eden ünlü müzisyen Ahmet Koç, birçok Avrupa ülkesinde sahnelenecek ve Beştepe'de final yapacak olan yeni projesi 'Köprü ve Ötesi'ni GÜNAYDIN'a anlattı...
- Bağlama, bizim milli enstrümanımız. Türkiye'yi en iyi yansıtan enstrüman ve evrensel olmayı çoktan hak etti. 'Paradoks' albümümde Sting, Elton John gibi isimlerin şarkılarını, film müziklerini ve pop eserlerini icra etmiştim. Sonra bu işi daha ileriye nasıl taşıyabileceğimi düşündüm. Bunu da, icrası daha zor olan ve dünyada kendine yer edinmiş Klasik Batı Müziği ile yapmaya karar verdim. Böyle projelere girişince kendimi daha iyi hissediyorum ve ortaya iyi şeyler çıkıyor.

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İngilizlerin Shakespeare’i varsa bizim de Aşık Veysel’imiz var
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