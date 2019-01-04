Simge Sağın: Babam öldüğü gün büyüdüm

Simge Sağın katıldığı programda hayatının en büyük acısını anlattı: "Ben babam öldüğü gün büyüdüm." İşte Simge'nin anlattıklarından kesitler:

"Babam öldüğü gün büyüdüğümü anladım. Sonraki sabah 'Bir daha kimi arayacağım ben' diye düşündüm. Ama aynı gece sahneye de çıktım, Babam olsaydı 'sahneye çık' derdi diye düşünüp yaptım bunu" dedi. Sağın "Bugün olsa çıkmazdım. İnsan yeri geldiğinde ağlamalı."

'SEZEN AKSU BENİ CİDDİ HATALARDAN KURTARDI'

"Sezen Aksu hayatımda karşılaştığım üç-dört ciddi hatadan beni kurtardı. Birçok konuda beni kolladı. Onu çok seviyorum. İyi ki var."