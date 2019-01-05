Koray Avcı: Annem anılarımı çöpe attı

Koray Avcı, Ankara'da dinleyicilerin karşısına çıktı. Konser sırasında kendisini dinlemeye gelenlerle sohbet eden Koray Avcı, "Benim bir tarzım yok. Ne popçuyum, ne türkücü, ne rockçı. Benimkisi aile içinde çalınıp söylenen kulağa hoş gelen müzik. Verdiğiniz paranın cebinizden çıkıp ruhunuza iyi gelmesini sağlıyoruz, hepsi bu" dedi.

'YENİDEN BİRİKTİRECEĞİM'

Şarkıcı, kendisinden istekte bulunan hayranlarına esprili bir cevap verdi: "Eskiden beri istek yazan kağıt peçeteleri biriktiririm. Ama annemin fuzuli gördüğü şeyleri atma gibi bir huyu var. Lafı uzatmayayım, kıssadan hisse annem anılarımı çöpe attı. Yeniden biriktireceğim inşallah. Bu yüzden bol bol istek yapabilirsiniz." Kaynak: Posta