Milyarder işadamına eşinden şok suçlamalar

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74 yaşında hayatını kaybeden ve ailesine 1.5 milyar dolarlık servet bırakan işadamı Şeyhmus Tatlıcı'nın kendi adını taşıyan küçük oğlu ünlü işadamı Şeyhmus Tatlıcı, şoke edici iddialarla gündeme geldi. İddiaya göre; Şeyhmus Tatlıcı, Bodrum'da tanıştığı Melisa Hoşkal ile 2016 yılının Haziran ayında gizlice evlendi. Evliliklerinin ilk yılında hamile kalan Melisa Tatlıcı ve eşi arasında tartışma çıktı. Şeyhmus Tatlıcı, hamile eşine tehdit ve hakaret etti, şiddet uyguladı ve cinsel eziyette bulundu.2017 Temmuz'da ise çift arasında yeniden bir tartışma yaşandı ve tartışma sonrası işadamı, 32 haftalık hamile olan eşini yine darp etti. Yaşanan olay sonrası Melisa Tatlıcı, avukatı Mehmet Dedeoğlu aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunarak Şeyhmus Tatlıcı hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. İstanbul Aile Mahkemesi'nce Şeyhmus Tatlıcı'nın, üç ay süreyle eşine yaklaşmamasına karar verildi. Eşi Melisa Tatlıcı'nın uzaklaştırma kararı aldırmasının ardından eşyalarını almak için Maslak 42'deki evine avukatlarını gönden Şeyhmus Tatlıcı'nın, şahsi eşyalarının arasında cinsel içerikli eşyalar çıktı. Bu objeler, avukat tarafından teslim alındı.Öte yandan Melisa Tatlıcı'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonunda, İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca, iş adamı hakkında, eşine karşı hakaret, tehdit, yaralama ve nitelikli cinsel saldırı suçlarını işlediği gerekçesiyle dava açıldı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Şeyhmus Tatlıcı hakkındaki yargılama devam ederken, eşi tarafından şoke edici başka iddialar da gündeme geldi.Eşi doğumdaykenŞeyhmus Tatlıcı, eşi Melisa Tatlıcıya doğum yapacağı 14 Eylül 2017 tarihinde boşanma davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davada, Şeyhmus Tatlıcı'nın oğluyla haftada bir saat iletişim kurmasına karar verildi. Fakat iddiaya göre Şeyhmus Tatlıcı, oğlunu bir kez bile görmeye gitmedi.Melisa Tatlıcı, Şeyhmus Tatlıcı'nın sosyal medya hesabında arkadaşlarıyla birlikte uyuşturucu madde kullanımını özendirici birçok görüntüsünün olduğunu iddia ederek eşi hakkında ikinci kez savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sosyal medya hesabından elde edilen delillerle birlikte yeniden İstanbul 14. Aile Mahkemesi'ne avukatı Mehmet Dedeoğlu aracılığıyla başvuran Melisa Tatlıcı, eşinin 16 aylık oğullarıyla iletişiminin azaltılmasını talep etti. Fakat mahkeme, Şeyhmus Tatlıcı'nın uyuşturucu madde kullandığı video görüntüsüne rağmen Melisa Tatlıcı'nın itirazını reddetti.Mahkemeye sunulan ve Şeyhmus Tatlıcı'nın marjinal hayatından izler taşıyan görüntülerde; Şeyhmus Tatlıcı ve aralarında 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Begüm Yücetan'ın bulunduğu bir grup uyuşturucu madde içiyor. İddiaya göre bir diğer videoda ise Şeyhmus Tatlıcı, köpeğinin kafasına havlu geçirerek ona uyuşturucu madde içiriyor. Ardından köpeğin uyuşturucu etkisinde yalpalayarak yürüdüğü görülüyor.