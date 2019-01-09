Yönetmenlerden ortak bildiri: Bağımsız salonlar kurulsun

BUGÜN NELER OLDU

Sinema biletinin yanında mısır menüsünün zorla satılması nedeniyle film yapımcılarıyla sinema salonu işletmecileri arasında yaşanan kriz, bugün mecliste görüşülecek. Sinema filmlerinin desteklenmesi ve sınıflandırılması ile ilgili 5224 sayılı kanunun güncellenmesine ilişkin meclise sunulan yasa teklifi, meclis komisyonunda masaya yatırılacak. Sinema Kanun Teklifi'nin yasalaşması halinde yapımcılar ile sinema salonu arasındaki şeffaflık ve 'promosyon uygulaması' sorunu çözülecek.Aralarında Nuri Bilge Ceylan, Canan Gerede, Erden Kıral, Pelin Esmer, Yeşim Ustaoğlu, Aslı Özge, Çağan Irmak ve Yılmaz Erdoğan'ın da bulunduğu yönetmenler, önceki gün bir bildiri yayınladı. Sinemacılar, 'Komisyonca uygun bulunmayan filmler gösterime sunulamaz' önermesinin kaldırılmasını, destekleme kurullarının oluşturulmasında sinema sektörü üyelerinin azınlığa düşürülmesinin düzeltilmesini talep etti. Sinemanın özel bir devlet politikasıyla korunması gerektiğinin altını çizen yönetmenler, bağımsız salonlar zincirinin oluşturulması için yerel yönetimlerin ve bakanlığın destek vermeleri gerektiğini vurguladı.Ünlü komedyen Ata Demirer, önceki gün Cihangir'deki Jash adlı mekanda, kız arkadaşı Şeyma Badel'le görüntülendi. Kız arkadaşı ile 13 saat sohbet eden Demirer, sinema sektöründeki mısır krizi hakkında da yorum yaptı: "İnsanlar sinemaya film seyretmeye gitmeli. Mısır fiyatları sinema biletinden pahalı. Bu böyle olmamalı."Tiyatrocu Levent Ülgen, 'Travis Pine; Halktan Biri' adlı tiyatro oyununu, Kadıköy'deki Baba Sahne'de sergiledi. Performansı ile alkış alan oyuncu, çıkışta mısır polemiğiyle ilgili "Bu durumu en kısa zamanda çözeceklerine inanıyorum, sonuçta pastadan herkes pay almalı" dedi. Tiyatro oyununu izleyenler arasında bulunan Erkan Can ise Cem Yılmaz'ın da tepki gösterdiği krizle ilgili "Ben oyuncuyum, Cem (Yılmaz) yapımcı. Tabii ki bu durumdan herkes faydalanmalı. Sonuçta emek var" dedi.