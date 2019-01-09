Bakırköy’de sokak kavgası

BUGÜN NELER OLDU

Son günlerde sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla adından bahsettiren ünlü model Didem Soydan, bu kez yaşadığı bir kavga olayıyla gündeme geldi. Arkadaşı Umut Eker'le önceki gün havalimanına doğru giderken Bakırköy sahilinde bulunan bir benzin istasyonuna uğrayan Soydan, burada bir minibüsten inen kimliği belirsiz kişilerle tekme tokat kavga etti. Görgü tanıklarına göre; birbirlerine hakaret ederek küfürleşen iki grup, etraftaki insanların araya girmesiyle ayrıldı. Kavga sonrası Soydan ve Eker'in zor sakinleştirildiği öğrenildi.KAVGA hakkında konuştuğumuz Didem Soydan, saldırıya uğradığını doğrulayarak şöyle konuştu: "O insanlardan şikayetçi oldum. Mahkemeye intikal eden bir olay. Bütün delilleri, kamera kayıtlarını mahkemeye sunduk. Büyük tazminat alacağım, onu bekliyorum." Soydan, "Kavga sırasında siz herhangi bir darp aldınız mı?" sorusuna ise "Bana öyle bir şey yapabilirler mi? Beni darp edecek kişi henüz daha doğmadı" diye cevap verdi.