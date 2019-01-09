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Bakırköy’de sokak kavgası

ile arkadaşı , pazartesi öğle saatlerinde Bakırköy sahilindeki bir benzincide saldırıya uğradı. VIP minibüsten inen kalabalık grup ile ünlü ikili arasında tekme tokat arbede yaşandı

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2019
Bakırköy’de sokak kavgası
Son günlerde sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla adından bahsettiren ünlü model Didem Soydan, bu kez yaşadığı bir kavga olayıyla gündeme geldi. Arkadaşı Umut Eker'le önceki gün havalimanına doğru giderken Bakırköy sahilinde bulunan bir benzin istasyonuna uğrayan Soydan, burada bir minibüsten inen kimliği belirsiz kişilerle tekme tokat kavga etti. Görgü tanıklarına göre; birbirlerine hakaret ederek küfürleşen iki grup, etraftaki insanların araya girmesiyle ayrıldı. Kavga sonrası Soydan ve Eker'in zor sakinleştirildiği öğrenildi.

'DELİLLERİ SUNDUK, BÜYÜK TAZMİNAT ALACAĞIM'
KAVGA hakkında konuştuğumuz Didem Soydan, saldırıya uğradığını doğrulayarak şöyle konuştu: "O insanlardan şikayetçi oldum. Mahkemeye intikal eden bir olay. Bütün delilleri, kamera kayıtlarını mahkemeye sunduk. Büyük tazminat alacağım, onu bekliyorum." Soydan, "Kavga sırasında siz herhangi bir darp aldınız mı?" sorusuna ise "Bana öyle bir şey yapabilirler mi? Beni darp edecek kişi henüz daha doğmadı" diye cevap verdi.
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Bakırköy’de sokak kavgası
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